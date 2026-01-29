Antena3
La dura carta de Fidel a Pedro Sánchez tras perder a su madre en el accidente de Adamuz: "Hay que ser muy cobarde"

El padre de familia que perdió a su madre en el choque de trenes, ha querido manifestar sus sentimientos hacia una administración cuya gestión considera responsable de lo ocurrido. Se dirige directamente al presidente del Gobierno.

Fidel, familiar de víctima de Adamuz

Andrés Pantoja
Publicado:

Los dos hijos, la madre, el hermano y el sobrino de Fidel, viajaban en el Alvia, de regreso a casa. La suerte quiso que los niños y su padre y tío sobrevivieran, pero la tragedia se cobró la vida de la mayor de todos. La familia regresaría a casa sin su abuela, Natividad, que había regalado una visita a la capital a los suyos que incluyó el musical del Rey León.

Fidel sorprendía con su testimonio a Espejo Público a los pocos días de que ocurriera el accidente, lo daba a las puertas del hospital donde aún permanecían sus hijos y su hermano. Ahora ha querido volver a pronunciarse públicamente cuando el clima político ha vuelto a empañar otra tragedia.

Indignación sin consuelo

A las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre el desastre en distintas ocasiones y escenarios, el hombre responde: "Hay que ser muy cobarde, y no digo valiente, para hacer esas declaraciones (...) pues desde este lado del duelo, esas palabras no consuelan: indignan",

"Hablan de eficacia pero la eficacia no descarrila, la eficacia no mata, la eficacia no deja familias enterrando a sus muertos, estando seguros de que era evitable", dice parte de la misiva de Fidel, que tras las nuevas informaciones y avances de la investigación considera que la tragedia no debió suceder..

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

