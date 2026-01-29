La dura carta de Fidel a Pedro Sánchez tras perder a su madre en el accidente de Adamuz: "Hay que ser muy cobarde"

Los dos hijos, la madre, el hermano y el sobrino de Fidel, viajaban en el Alvia, de regreso a casa. La suerte quiso que los niños y su padre y tío sobrevivieran, pero la tragedia se cobró la vida de la mayor de todos. La familia regresaría a casa sin su abuela, Natividad, que había regalado una visita a la capital a los suyos que incluyó el musical del Rey León.

Fidel sorprendía con su testimonio a Espejo Público a los pocos días de que ocurriera el accidente, lo daba a las puertas del hospital donde aún permanecían sus hijos y su hermano. Ahora ha querido volver a pronunciarse públicamente cuando el clima político ha vuelto a empañar otra tragedia.

Indignación sin consuelo

A las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sobre el desastre en distintas ocasiones y escenarios, el hombre responde: "Hay que ser muy cobarde, y no digo valiente, para hacer esas declaraciones (...) pues desde este lado del duelo, esas palabras no consuelan: indignan",

"Hablan de eficacia pero la eficacia no descarrila, la eficacia no mata, la eficacia no deja familias enterrando a sus muertos, estando seguros de que era evitable", dice parte de la misiva de Fidel, que tras las nuevas informaciones y avances de la investigación considera que la tragedia no debió suceder..

