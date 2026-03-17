Así ha sido la entrevista completa a Ana Torroja en El Hormiguero
La cantante ha puesto el ritmo a una noche con momentazos de todo tipo.
La presencia de Ana Torroja en El Hormiguero ha llenado la noche de emoción y recuerdos. La artista ha compartido experiencias personales y profesionales en una charla tan íntima como entrañable.
Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el paso del tiempo y lo complicado que resulta seguir innovando a medida que va cumpliendo años. La cantante ha reconocido que llegó a dudar de si su momento se había terminado, pero finalmente decidió dar el paso para crear otro disco.
Tras esto, Pablo Motos le ha pedido que recordase su paso por Mecano y hablase sobre aquella primera etapa musical. Ana ha afirmado que la sombra del grupo es muy larga y que, pese a que ahora considera que es una artista nueva, guarda mucho cariño a sus años como vocalista del famoso grupo de los 90'.
