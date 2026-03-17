La samba les confunde: Gorka Otxoa y Fele Martínez se enredan en La Pista hasta descifrar ‘Magalenha’

Gorka Otxoa y Fele Martínez no están destacando especialmente por su gran oído musical durante esta visita a Pasapalabra. De hecho, su duelo ha estado a punto de quedar desierto, como en la tarde anterior con ‘Solamente tú’, de Pablo Alborán. Sin embargo, precisamente por eso, ha vuelto a ser especialmente divertido.

Los dos actores se han enredado con los ritmos brasileños que han descubierto ya con el primero fragmento. Incapaces de dar con el tema, Roberto Leal ha tenido que darles el título con otras palabras. Ahí ha llegado el gran lío: “En femenino, mago+leño”, les ha dicho el presentador. Gorka no era capaz de entender este jeroglífico: “¿En qué idioma habla?”. Fele sí ha sabido por dónde iban los tiros, pero no ha dado la respuesta exacta.

Finalmente, en el último segundo y protagonizando otro momento hilarante, Gorka ha descifrado que se trataba de ‘Magalenha’ y ha terminado bailando al ritmo de esta batucada de Carlinhos Brown y Sérgio Mendes. ¡Risas aseguradas si das al play!