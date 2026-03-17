Roberto Leal alucina con el “pellizco” que Alejandro pone a su pleno en La Pista

A Alejandro cada vez se le da mejor la prueba de La Pista. Aunque le costaba ganar en sus primeros programas, en parte porque tenía rivales con un gran oído musical, a estas alturas ya firma hasta plenos como el de este programa con ‘Hotel California’. Además, ha mejorado sustancialmente el nivel que acababan de dejar Gorka Otxoa y Fele Martínez, confundidos con una samba que el actor vasco ha resuelto por la mínima.

Alejandro y Javier han retrocedido en el tiempo hasta el año 1976. El concursante más veterano ha conseguido el turno con el pulsador y se ha tapado los ojos, consciente de que se la sabía pero tenía que hacer memoria. Como anécdota, justo esta canción también la habría acertado Fele a la primera.

Roberto Leal le ha hecho una petición extra a Alejandro: que cantara. Ha sido breve pero suficiente para que el presentador, más o menos en broma, afirmara: “¡Qué pellizco!”. En cualquier caso, la alegría para el concursante es que se ha llevado los cinco segundos en jugo. ¡No te pierdas su pleno en el vídeo!