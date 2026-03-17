Un catedrático revela las claves del siniestro de Adamuz: "El día anterior al accidente, saltó una señal de una rotura en el raíl"

Un nuevo informe arroja nuevos datos sobre el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, en el que murieron 46 personas. En concreto, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aporta un dato clave: el carril por el que circulaba el tren ya estaba roto desde la noche anterior al siniestro.

Pese a que esta nueva información ha sido publicada recientemente, el catedrático de Ingeniería Química y Materiales, Ricardo Díaz, ya adelantó estos datos el pasado mes de enero en Espejo Público.

En ese momento, Díaz aseguró que la "fractura se genera a partir de otras microfracturas o microgrietas, es decir, a partir de defectos en el material". Además, en esas fechas, el catedrático llegó a apostar que si esas grietas se hubiesen formado "el día antes al accidente", "se verían visualmente".

En aquel momento, "la CIAF dijo que había visto una coquera o un hueco"

Tal y como ha explicado Díaz, en los días posteriores al accidente, "la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) dijo que había visto una coquera", es decir, "un defecto interior que es un hueco". Asimismo, ha explicado que él pensó "que lo que había ocurrido es que no se llenó todo el cuerpo de la vía porque no se sobrecalentaron los dos raíles por los que circulaba el tren".

Al suceder esto, "se produce una zona de alta fragilización", ha detallado. Esto quiere decir que "cuando pasan los trenes, provocan vibraciones" y en el caso de que la soldadura "esté bien hecha", "aguanta", pero si no "se rompe".

"El día del accidente se registra un salto en el relé y no hay corriente"

Ricardo Díaz también ha detallado que, "el día anterior al accidente", el circuito de vía "dio una señal". Ese "circuito de vía" es un "sistema por el que los dos raíles están conectados de forma eléctrica, es un cable con un relé".

Además, "cada 150 o 200 metros" hay cantones y cada uno de ellos "tiene un relé con diferencias en los potenciales". Según Díaz, cuando "el tren pasa por encima, la corriente salta de un cantón a otro sin pasar por el relé".

En el momento en el que pasa el tren, "hay que ver una luz verde en ese cantón". El día del accidente, se registra un "salto en ese relé" y "no hay corriente". Tal y como ha explicado el catedrático, la ausencia de corriente "solo se produce cuando hay una rotura en el raíl" y según Díaz, "eso debería haber llamado la atención".

Además, Díaz ha detallado que en cuanto "hubiese saltado esa señal", deberían "de haberlo visto", por lo que el accidente podría haberse producido por una serie de "negligencias concatenadas".

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