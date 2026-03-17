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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a los padres de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida a causa del bullying

El fallecimiento de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitaba la vida tras sufrir acoso escolar, puso sobre la mesa la falta de actuación de los colegios. Hoy, sus padres recuerdan aquella tragedia que marcó sus vidas para siempre.

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Sandra Peña se quitaba la vida a los 14 años el pasado mes de octubre. La joven sevillana, que había confesado ser víctima de acoso escolar, terminó precipitándose desde el balcón de su casa ante la falta de actuación del colegio.

Pese a que la madre de Sandra denunció hasta en dos ocasiones que su hija estaba siendo víctima de acoso escolar, el centro nunca llegó a activar el protocolo. Hoy, los padres de Sandra recuerdan cómo esa ineficiencia se llevó lo más importante de sus vidas.

La muerte de Sandra Peña generó un auténtico movimiento antibullying y hoy sus padres desean que al menos esta tragedia sirva para dar ejemplo. ¿Lograrán salvar con el nombre de Sandra Peña a otras víctimas de bullying?

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