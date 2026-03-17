A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a los padres de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida a causa del bullying
El fallecimiento de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitaba la vida tras sufrir acoso escolar, puso sobre la mesa la falta de actuación de los colegios. Hoy, sus padres recuerdan aquella tragedia que marcó sus vidas para siempre.
Publicidad
Sandra Peña se quitaba la vida a los 14 años el pasado mes de octubre. La joven sevillana, que había confesado ser víctima de acoso escolar, terminó precipitándose desde el balcón de su casa ante la falta de actuación del colegio.
Pese a que la madre de Sandra denunció hasta en dos ocasiones que su hija estaba siendo víctima de acoso escolar, el centro nunca llegó a activar el protocolo. Hoy, los padres de Sandra recuerdan cómo esa ineficiencia se llevó lo más importante de sus vidas.
Más Noticias
- Sole y Elena, de Las Virtudes, explican el motivo de su separación: "Yo me llevé un disgusto, pero se me pasó"
- Inmaculada Casal, una de las periodistas que destapó el caso Arny: "El testigo número 1 me llegó a decir que era mentira"
- Manuel Estévez, padrino y abogado de Jesús Vázquez en el caso Arny: "Su madre me llamó llorando para que le defendiera"
La muerte de Sandra Peña generó un auténtico movimiento antibullying y hoy sus padres desean que al menos esta tragedia sirva para dar ejemplo. ¿Lograrán salvar con el nombre de Sandra Peña a otras víctimas de bullying?
Publicidad