Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a los padres de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida a causa del bullying

Sandra Peña se quitaba la vida a los 14 años el pasado mes de octubre. La joven sevillana, que había confesado ser víctima de acoso escolar, terminó precipitándose desde el balcón de su casa ante la falta de actuación del colegio.

Pese a que la madre de Sandra denunció hasta en dos ocasiones que su hija estaba siendo víctima de acoso escolar, el centro nunca llegó a activar el protocolo. Hoy, los padres de Sandra recuerdan cómo esa ineficiencia se llevó lo más importante de sus vidas.

La muerte de Sandra Peña generó un auténtico movimiento antibullying y hoy sus padres desean que al menos esta tragedia sirva para dar ejemplo. ¿Lograrán salvar con el nombre de Sandra Peña a otras víctimas de bullying?