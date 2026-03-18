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Esta noche, Mario Casas y Mariela Garriga serán los protagonistas en El Hormiguero

La noche promete con la llegada de dos grandes actores españoles al espacio de Pablo Motos.

Mario Casas y Mariela Garriga

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El Hormiguero recibe esta noche a Mario Casas y Mariela Garriga, dos intérpretes con una destacada trayectoria dentro del panorama audiovisual. Ambos visitan el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento profesional que atraviesan.

Durante la entrevista, compartirán su experiencia en distintos rodajes, cómo afrontan nuevos retos interpretativos y algunas anécdotas de su carrera. Una conversación que permitirá conocer mejor a dos actores que han trabajado en producciones tanto nacionales como internacionales.

Sobre ellos:

Mario Casas y Mariela Garriga son dos actores con proyección internacional. Casas es uno de los rostros más populares del cine español, con una carrera consolidada en cine y televisión. Garriga, por su parte, ha participado en diversas producciones internacionales, destacando por su versatilidad y presencia en proyectos de gran alcance.

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