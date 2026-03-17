Huelga general en País Vasco y Navarra: Reclaman salario mínimo propio de 1.500 euros mensuales

Euskadi y Navarra viven este martes una jornada de huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru, Etxalde y ESK. Con el objetivo de exigir que se establezca un salario mínimo interprofesional propio de 1.500 euros.

Denuncian el encarecimiento del coste de vida que causa el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo de aquellos que perciben sueldos más bajos.

A la protesta se le han adherido más de 1.700 comités de empresa y un centenar de agentes sociales, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 de este martes. A lo largo de la jornada habrá manifestaciones, concentraciones y caravanas de vehículos en ambas comunidades.

Huelga en marcha

Desde las 5:00 horas ha comenzado los primeros piquetes informativos, mientras que las manifestaciones arrancan a las 12:30 horas desde la plaza Elíptica, en Bilbao; la plaza Pío XII, en San Sebastián, y la plaza Bilbao, en Vitoria.

La manifestación también se celebrará a la misma hora en la plaza del Castillo de Pamplona, con columnas a partir de las 11:00 horas desde Atarrabia, Burlata y Mendillorri; UPNA, Arrosadia e Iturrama; Barañain y los hospitales; Berriozar y Sanduzelai; y Txantrea, Antsoain y Arrotxapea, entre otros.

Además, están previstas a las 11:30 columnas en el Ayuntamiento Zabalburu, Deusto y La Salve-Alameda Rekalde, en la capital vizcaína; y desde Tabakalera, Amara-Anoeta y el Antiguo, en la donostiarra. Por su parte, en Gasteiz parten desde las 10:30 horas desde el Gobierno Vasco, el Boulevard y Esmaltaciones.

La manifestaciones continúan todo el día

También, habrá manifestaciones por la tarde en varias localidades. En las capitales, las principales citas serán a las 18.00 horas frente a la Diputación en Bilbao, a las 18.30 horas en Baluarte (Pamplona), a las 18.00 horas en la plaza Cataluña de San Sebastián y a las 18.00 horas en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz.

Durante toda la mañana, varias comarcas han organizado movilizaciones. En Bortziriak habrá una concentración a las 8:30 horas en el polígono industrial de Zalain, seguida de una caravana de vehículos hacia Oronoz. En Malerreka, la cita será a la misma hora en el aparcamiento de Bordatxo, desde donde recorrerán el valle antes de dirigirse al mismo punto de encuentro. En Baztan, la caravana partirá a las ocho de la mañana desde el exterior del Gaztetxe de Elizondo.

Los participantes de estas comarcas se reúnen a las 9:30 horas en el aparcamiento de Oronoz-Mugairi para desplazarse hasta Pamplona. Por la tarde, la movilización se celebrará a las 17:30 en Doneztebe.

Los servicios mínimos están garantizados

El Gobierno Vasco ha aprobado un decreto de servicios mínimos. Transporte público prestará el 30% de los servicios, con prioridad en los horarios de entrada y salida del trabajo además de las conexiones con centros sanitarios.

Los hospitales operan con la plantilla habitual de un festivo y las residencias de mayores mantendrán al menos el 50% de personal de atención directa. Los registros administrativos abren con personal mínimo, mientras que los servicios de emergencias funcionarán al 100% y bomberos con el personal equivalente a un día festivo. Por último, en educación, todos los centros deberán permanecer abiertos para garantizar el acceso de alumnos y trabajadores.

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