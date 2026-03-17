Luz se enfrenta a una dolorosa petición de su padre: “Te pido que me ayudes a terminar con mi vida”

La propuesta de Digna de llevar al padre de Luz a la casa familiar apareció como un rayo de esperanza, pero la realidad se ha vuelto a imponer. La médico ha entrado a la habitación de su padre para darle la noticia, pero él se ha negado por completo: “No voy a ir a ningún sitio”.

Y aunque su hija ha tratado de convencerle de que es lo mejor para todos, el marinero sabe que ha llegado su hora y que no se puede hacer nada para luchar contra ello: “No quiero convertir mi muerte en un espectáculo”.

Luz ha vuelto a insistirle en la idea de trasladarse a la casa De la Reina, pero su padre le ha abierto los ojos sobre la realidad que la médico no quiere aceptar: “Me voy a morir y no tengo miedo a la muerte, solo al dolor”.

Su progenitor ha querido consolarla con unas emotivas palabras: “He podido decirte lo mucho que te quiero”.Y, aunque Luz se niega a asumir que su padre se va a marchar para siempre ha prometido estar con él hasta el final.

Finalmente, el veterano le ha hecho la propuesta más dolorosa que pueden hacerla a una hija, ¡le ha pedido ayuda para morir con dignidad! ¿Aceptará Luz?