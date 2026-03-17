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Leire Martínez se estrenará como asesora en La Voz Kids: "Hay talento en este país para exportar"

La cantante será la asesora de Edurne y guiará a los nuevos talents a sacar su máximo nivel vocal.

Entrevista de Leire Martínez

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Esta nueva entrega de La Voz Kids llega acompañada de grandes sorpresas. El show más visto de la televisión cuenta con grandes nombres de la música, en esta temporada los encargados de ocupar las sillas de los coaches son Luis Fonsi, Ana Mena, Antonio Orozco y Edurne. Junto a esta última coach se sentará Leire Martínez, que se estrena en el formato.

Leire Martínez triunfa en los escenarios en su nueva etapa en solitario. La artista ha lanzado su primer disco en solitario en el que hace una retrospección y mediante el que repasa vivencias pasadas. "Este disco ha sido volver a reconectar" ha explicado la cantante, quien también se ha referido como "algo terapéutico" a la creación de este nuevo disco.

El plató de La Voz Kids no es el primero que pisa la cantante, en la pasada edición de 'Tu Cara Me Suena', Leire Martínez acompañó a Ana Guerra, quien interpretó una de sus canciones más conocidas. Ambas hicieron una espectacular representación y los jueces del programa instaron a la invitada a participar en la próxima edición.

La cantante se estrena en el programa junto a su gran amiga Edurne, con quien acompañará a los jóvenes talents durante su paso en el programa. La nueva asesora ha hablado sobre cómo es el trato con los más pequeños y la gestión de las emociones con concursantes de tan temprana edad, "el residuo dramático que queda es cero". La edición de niños es muy diferente a la de adultos, no solo por las voces sino por el temperamento de los talents, la cantante ha confesado que es "una lección" para ella la forma que tienen los más pequeños de afrontar los momentos difíciles dentro del programa.

"La Voz Kids es un lugar que da espacio a la buena gente"

Esta edición de La Voz Kids llega de la mano de grandes talentos de la música. A parte de los coaches, Melody, Becky G y Antoñito Molina formarán parte de la nueva temporada de los que Leire Martínez ha puesto en valor la amistad con ellos y el gran trabajo que han realizado, "son personas con valores fundamentales".

Leire Martínez es uno de los fichajes estrella para esta séptima temporada de La Voz Kids, ¿te lo vas a perder?

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