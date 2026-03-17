Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Rosalía

Rosalía lleva al éxtasis a alrededor de 15.000 personas en Lyon que asistieron al primer concierto de la gira de 'Lux'

Rosalía ha arrancado una nueva gira, la de su cuarto disco, 'Lux, y lo ha hecho en Lyon donde ha dejado rendido a un público entregado.

Rosalía en concierto

Rosalía lleva al éxtasis a alrededor de 15.000 personas en Lyon que asistieron al primer concierto de la gira de 'Lux' | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Rosalía cautiva a los fans de la ciudad francesa de Lyon. Es su primer concierto de una esperada gira mundial y la artista española ha brillado sobre el escenario sorprendiendo a su público no solo con su prodigiosa voz y puesta en escena sino también bailando ballet.

La catalana ofreció un viaje ecléctico, por momentos teatral como un ballet, y a ratos desenfrenado como una fiesta electrónica en una iglesia abandonada. Prometía espectáculo y no decepcionó.

Alrededor de 15.000 personas disfrutaron del primer concierto de la gira de su místico disco 'Lux'. Al abrirse unas compuertas el equipo de la artista apareció en escena portando una caja de la que salió Rosalía como una frágil muñeca bailarina con tutú y zapatillas de ballet. Así arrancó el concierto, haciendo un guiño al inicio de 'Lux' con 'Sexo, violencia y llantas' y 'Reliquia'.

El ballet fue el hilo conductor de la primera parte hasta que la catalana cambió el tutú por el velo y se transfiguró en una suerte de Maria Callas. Le seguirían unos cuernos diabólicos.

Con el público ya rendido se convirtió en confesora y uno de los asistentes tuvo la suerte de compartir con la artista este momento. Ella le pidió que admitiera sus pecados. Él le contó la venganza que le había orquestado a su expareja tras descubrir que lo engañaba. "Lo que te encontraste fue lo que se conoce como un perla", le soltó Rosalía, para dar paso al tema homónimo de su último disco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

La gala de los Óscar se pone de perfil a la reivindicación aunque con protestas en las calles y algún chascarrillo: "Todo va genial"

Conan O'Brien

Publicidad

Cultura

Rosalía en concierto

Rosalía lleva al éxtasis a alrededor de 15.000 personas en Lyon que asistieron al primer concierto de la gira de 'Lux'

Oliver Laxe

Yolanda Díaz acude a la gala de los Óscar para apoyar 'Sirat', la película del gallego Oliver Laxe que se va de vacío

Conan O'Brien

La gala de los Óscar se pone de perfil a la reivindicación aunque con protestas en las calles y algún chascarrillo: "Todo va genial"

Javier Bardem
Gala de los Óscar

El 'no a la guerra' en los Óscar tiene acento español y lo grita Javier Bardem: "Otra guerra ilegal"

Anderson recoge el Óscar al 'Mejor director'
Gala de los Óscar

'Una batalla tras otra', la gran triunfadora de los Óscar, y la lista del resto de premios

Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, muere a los 64 años
Motörhead

Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead, a los 64 años

La banda de música ha publicado en redes sociales la noticia de su muerte con un comunicado donde lo recuerdan como "un inmenso rayo de luz".

Andrés García, modelo internacional a los 94 años
Redes sociales

Andrés García, modelo internacional a los 94 años: "Nunca es tarde para empezar algo nuevo"

Gracias a su nieta, se ha convertido en uno de los modelos más reconocidos del panorama internacional. Como 'The Spanish King' en redes, arrasa entre miles de seguidores que admiran su estilo, elegancia y energía, demostrando que la edad no es un límite, sino un escaparate de talento y actitud.

Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

Vuelve 'Entre Tierras' con una segunda temporada llena de nuevas tramas, amores imposibles y grandes cambios

'Ninot' de Sánchez y Puigdemont

Trump, Sánchez, Ábalos y Koldo entre los protagonistas de la Exposición del Ninot

'Sirât', nominada en los Premios Óscar

'Sirât', la esperanza española en los Oscar 2026 con sus dos nominaciones

Publicidad