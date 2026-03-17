Rosalía lleva al éxtasis a alrededor de 15.000 personas en Lyon que asistieron al primer concierto de la gira de 'Lux'

Rosalía cautiva a los fans de la ciudad francesa de Lyon. Es su primer concierto de una esperada gira mundial y la artista española ha brillado sobre el escenario sorprendiendo a su público no solo con su prodigiosa voz y puesta en escena sino también bailando ballet.

La catalana ofreció un viaje ecléctico, por momentos teatral como un ballet, y a ratos desenfrenado como una fiesta electrónica en una iglesia abandonada. Prometía espectáculo y no decepcionó.

Alrededor de 15.000 personas disfrutaron del primer concierto de la gira de su místico disco 'Lux'. Al abrirse unas compuertas el equipo de la artista apareció en escena portando una caja de la que salió Rosalía como una frágil muñeca bailarina con tutú y zapatillas de ballet. Así arrancó el concierto, haciendo un guiño al inicio de 'Lux' con 'Sexo, violencia y llantas' y 'Reliquia'.

El ballet fue el hilo conductor de la primera parte hasta que la catalana cambió el tutú por el velo y se transfiguró en una suerte de Maria Callas. Le seguirían unos cuernos diabólicos.

Con el público ya rendido se convirtió en confesora y uno de los asistentes tuvo la suerte de compartir con la artista este momento. Ella le pidió que admitiera sus pecados. Él le contó la venganza que le había orquestado a su expareja tras descubrir que lo engañaba. "Lo que te encontraste fue lo que se conoce como un perla", le soltó Rosalía, para dar paso al tema homónimo de su último disco.

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