Torrente, presidente funde la taquilla española para convertirse en el cuarto mejor estreno nacional de la historia

La película Torrente, presidente, sexta entrega de la saga creada y dirigida por Santiago Segura, ha recaudado 6,9 millones de euros en su primer fin de semana en los cines españoles, según datos de Comscore España. El filme se estrenó el pasado 13 de marzo.

Con esta cifra, la cinta se sitúa como el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, solo por detrás de Lo imposible (8,9 millones), Torrente 4: Lethal Crisis (8,4 millones) y Torrente 3: El protector (7,2 millones).

El largometraje, distribuido por Sony Pictures, se estrenó el pasado viernes 13 de marzo en unas 1.000 salas de todo el país y consiguió vender más de 150.000 entradas en la preventa que arrancó el pasado 13 de febrero.

Cartel de Torrente Presidente | Atresmedia Cine

La nueva película de Segura permaneció rodeada de misterio, ya que el director prefirió no desvelar ningún detalle. Con estos datos, Torrente, presidente se convierte en el mejor debut de una producción española en los últimos 15 años y consolida a la franquicia como una de las más exitosas del cine nacional, después de que anteriores entregas como Torrente 2: Misión en Marbella o Torrente 4 superaran los 8 millones de espectadores y dominaran la taquilla en sus respectivos estrenos.

Y es que hacía más de diez años desde la última vez que los españoles podían disfrutar del personaje más odioso de la historia del cine patrio en la gran pantalla. Santiago Segura había dado el salto a la comedia familiar y no eran pocos los que echaban de menos a Torrente.

Ahora, con la taquilla ya demostrando su éxito, ha quedado claro que el camino hacia la Moncloa de Segura era todo lo que querían ver los españoles en cines el pasado fin de semana.