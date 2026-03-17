Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ciencia

Una llama recorre el público en el experimento más brutal de El Hormiguero

Marron volvió a sorprender con uno de sus experimentos más ambiciosos: crear una llama que recorriera un tubo de 50 metros atravesando el plató.

ciencia

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La visita de Ana Torroja a El Hormiguero también tuvo su dosis de ciencia y espectáculo gracias a Marron, que volvió a sorprender con uno de sus retos más ambiciosos: crear fuego a lo largo de un tubo de 50 metros que recorriera el público del plató.

El experimento consistía en generar una llama continua que avanzara por todo el tubo, creando una imagen impactante en directo. Para lograrlo, Marron explicó que era necesario reunir los tres elementos fundamentales del fuego: combustible, comburente y energía de activación.

Con el sistema preparado y la tensión en el ambiente, el equipo puso en marcha el experimento, provocando una llama que avanzaba a gran velocidad por el tubo, dejando una escena visual espectacular que recorrió todo el plató ante la mirada atenta de Ana Torroja y el público. ¡No deja de sorprendernos!

Más información

El triángulo de fuego o triángulo de combustión es un modelo que describe los tres elementos necesarios para generar la mayor parte de los fuegos: un combustible (en nuestro caso, la mezcla de gases en el soplete), un comburente (el oxígeno presente en el aire) y energía de activación que genere una alta temperatura (calor proporcionado por la chispa que genera el soplete).​ Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, el fuego se desencadena. Sin embargo, en ausencia de cualquiera de los tres el fuego no se produce.

Gracias a que una gran parte del oxígeno presente en el tubo ha sido desplazado al introducir la mezcla de gases inflamables del soplete, la llama avanzará lentamente a través del mismo a medida que la mezcla estequiométrica es la apropiada para que se produzca la reacción. En el extremo final del tubo hemos colocado una botella con una moto que representa un gran volumen con respecto al tubo y en el que se realiza mejor la mezcla con oxígeno produciendo una rápida deflagración.

La botella se propulsará cual cohete gracias a la expulsión de gases a través del cuello de ésta haciendo que la “moto” llegue a la meta.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista a Ana Torroja en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Ana Torroja en El Hormiguero

ciencia

Una llama recorre el público en el experimento más brutal de El Hormiguero

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

"La sombra es muy larga": Ana Torroja habla sobre su etapa como vocalista de Mecano
En El Hormiguero

"La sombra es muy larga": Ana Torroja recuerda sobre su etapa como vocalista de Mecano

Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!
El Rosco | 17 de marzo

Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!

Cristina Medina pone voz a los enfermos de cáncer: “Queremos vivir y no sobrevivir”
Mejores momentos | 17 de marzo

Cristina Medina pone voz a los enfermos de cáncer: “Queremos vivir y no sobrevivir”

La actriz, tras superar la enfermedad, ha sido fundamental para la creación de una app, OncoloMeeting, que conecta a pacientes, supervivientes y acompañantes.

Roberto Leal alucina con el “pellizco” que Alejandro pone a su pleno en La Pista
Mejores momentos | 17 de marzo

Roberto Leal alucina con el “pellizco” que Alejandro pone a su pleno en La Pista

Para el presentador ha sido breve pero suficiente escuchar cómo canta ‘Hotel California’.

La samba les confunde: Gorka Otxoa y Fele Martínez se enredan en La Pista hasta descifrar ‘Magalenha’

La samba les confunde: Gorka Otxoa y Fele Martínez se enredan en La Pista hasta descifrar ‘Magalenha’

Entrevista de Leire Martínez

Leire Martínez se estrenará como asesora en La Voz Kids: "Hay talento en este país para exportar"

Santiago Segura

Los cameos que Santiago Segura 'rechazó' en Torrente: "Algún político me ha escrito por privado para estar en la película"

Publicidad