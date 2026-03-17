El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

La visita de Ana Torroja a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el cariño del público. Entre confidencias y vivencias, la cantante ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Para poner el broche de oro a la visita de una de las artistas más famosas de España, David de Jorge ha llegado al plató dispuesto a rendirle un delicioso homenaje con su "brocheta de gamba Torroja".

Pese a que el producto ha llamado la atención de Ana desde el principio y la elaboración ha sido inmejorable, el chef no ha conseguido convencer a Pablo Motos de que disfrutase de las gambas. Sin embargo, la artista se ha mostrado fascinada con el plato: "Qué bueno", se le ha escuchado decir al probarlo. ¡Así ha sido!