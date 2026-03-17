Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

El chef del programa ha preparado un plato de lo más delicioso para celebrar la visita de la célebre cantante.

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

Publicidad

La visita de Ana Torroja a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el cariño del público. Entre confidencias y vivencias, la cantante ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Para poner el broche de oro a la visita de una de las artistas más famosas de España, David de Jorge ha llegado al plató dispuesto a rendirle un delicioso homenaje con su "brocheta de gamba Torroja".

Pese a que el producto ha llamado la atención de Ana desde el principio y la elaboración ha sido inmejorable, el chef no ha conseguido convencer a Pablo Motos de que disfrutase de las gambas. Sin embargo, la artista se ha mostrado fascinada con el plato: "Qué bueno", se le ha escuchado decir al probarlo. ¡Así ha sido!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Así ha sido la entrevista a Ana Torroja en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Ana Torroja en El Hormiguero

ciencia

Una llama recorre el público en el experimento más brutal de El Hormiguero

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"

"La sombra es muy larga": Ana Torroja habla sobre su etapa como vocalista de Mecano
En El Hormiguero

"La sombra es muy larga": Ana Torroja recuerda sobre su etapa como vocalista de Mecano

Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!
El Rosco | 17 de marzo

Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!

Cristina Medina pone voz a los enfermos de cáncer: “Queremos vivir y no sobrevivir”
Mejores momentos | 17 de marzo

Cristina Medina pone voz a los enfermos de cáncer: “Queremos vivir y no sobrevivir”

La actriz, tras superar la enfermedad, ha sido fundamental para la creación de una app, OncoloMeeting, que conecta a pacientes, supervivientes y acompañantes.

Roberto Leal alucina con el “pellizco” que Alejandro pone a su pleno en La Pista
Mejores momentos | 17 de marzo

Roberto Leal alucina con el “pellizco” que Alejandro pone a su pleno en La Pista

Para el presentador ha sido breve pero suficiente escuchar cómo canta ‘Hotel California’.

La samba les confunde: Gorka Otxoa y Fele Martínez se enredan en La Pista hasta descifrar ‘Magalenha’

La samba les confunde: Gorka Otxoa y Fele Martínez se enredan en La Pista hasta descifrar ‘Magalenha’

Entrevista de Leire Martínez

Leire Martínez se estrenará como asesora en La Voz Kids: "Hay talento en este país para exportar"

Santiago Segura

Los cameos que Santiago Segura 'rechazó' en Torrente: "Algún político me ha escrito por privado para estar en la película"

Publicidad