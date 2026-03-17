Imperdible
El gastronómico homenaje de David de Jorge a Ana con su "brocheta de gamba Torroja"
El chef del programa ha preparado un plato de lo más delicioso para celebrar la visita de la célebre cantante.
Publicidad
La visita de Ana Torroja a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el cariño del público. Entre confidencias y vivencias, la cantante ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera.
Para poner el broche de oro a la visita de una de las artistas más famosas de España, David de Jorge ha llegado al plató dispuesto a rendirle un delicioso homenaje con su "brocheta de gamba Torroja".
Pese a que el producto ha llamado la atención de Ana desde el principio y la elaboración ha sido inmejorable, el chef no ha conseguido convencer a Pablo Motos de que disfrutase de las gambas. Sin embargo, la artista se ha mostrado fascinada con el plato: "Qué bueno", se le ha escuchado decir al probarlo. ¡Así ha sido!
Publicidad