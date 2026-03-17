"La Policía no se levanta para matar a nadie": polémica muerte tras diez descargas con táser en Torremolinos

Una intervención policial en un locutorio de Torremolinos (Málaga) ha desatado una fuerte polémica tras salir a la luz el vídeo en el que un hombre de 35 años pierde la vida después de ser reducido por varios agentes y recibir repetidas descargas con una pistola táser. Las imágenes, de gran dureza, han reabierto el debate sobre los límites del uso de la fuerza policial en España.

Los hechos ocurrieron hace aproximadamente 100 días, pero no ha sido hasta ahora cuando las cámaras han revelado una secuencia que ha conmocionado a la opinión pública. Según se observa en la grabación, Haitam —la víctima— irrumpe en el local en estado alterado y mantiene un tenso forcejeo con el propietario. Su intención, aparentemente, era hacerse con un cargador de móvil utilizando unas tijeras escolares.

Tras el aviso por un presunto robo, hasta seis agentes acuden al lugar. La tensión escala rápidamente. “Suelta lo que tienes”, le ordenan, mientras el hombre, visiblemente nervioso, responde: “No quiero morir, ¿vale? Me voy a librar de esto”.

En ese momento, uno de los policías desenfunda una pistola táser. La situación deriva en un forcejeo cada vez más violento. “No me vais a matar”, grita la víctima instantes antes de recibir la primera descarga en la zona lumbar. Según las imágenes, se habrían producido hasta diez descargas en apenas diez minutos.

Durante la intervención, se escuchan frases que han incrementado la controversia: “¿Lo estáis viendo todos? Están las cámaras ahí”, dice el hombre, mientras varios agentes tratan de inmovilizarlo. Uno de ellos se sitúa sobre sus piernas, mientras otro ejerce presión sobre el cuello. En otro momento, se oye: “Espero que no digan que nosotros nos lo hemos cargado”.

El hombre falleció posteriormente. El informe preliminar apunta a una insuficiencia cardiorrespiratoria en la que habrían influido varios factores: el uso de gas irritante, la presión ejercida durante la reducción y las múltiples descargas eléctricas.

La familia de Haitam ha denunciado un posible caso de abuso policial. Según un forense citado en la investigación, la causa de la muerte estaría relacionada con la presión en cuello y tórax combinada con las descargas.

La criminóloga Beatriz de Vicente recuerda que el uso de pistolas táser en España está sujeto a estrictos y múltiples requisitos: “Debe existir una situación de riesgo grave y no haber otro medio menos lesivo. Si el sujeto ya está reducido, las descargas deben minimizarse”. A su juicio, “aparentemente algo no salió bien” y el caso se encuentra ya judicializado como un posible homicidio imprudente.

Desde el sindicato policial Unión Federal de Policía, su portavoz Carlos Quero pide cautela: “Hay que analizar el conjunto de la intervención, faltan imágenes y contexto. Los comentarios pueden ser desafortunados, pero serán evaluados tanto en vía disciplinaria como judicial”. Además, subraya que los dispositivos taser incorporan cámaras que registran la actuación 30 segundos previos a partir de la activación del taser: “Todo queda grabado. La Policía no se levanta en ningún momento y dice de forma premeditada hoy vamos a matar a alguien, hoy vamos a matar delincuentes porque es la forma de quitarlos de las calles, esa no es nuestra forma de actuar”.

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