José Noblejas, experto en marketing digital analiza las estrategias de Pedro Sánchez: "Está confundiendo conseguir llegar al público joven con conseguir votos"

La estrategia electoral de los principales líderes políticos españoles ha dado un giro hacia los medios digitales aunque el volumen de seguidores y reproducciones no se traduce siempre en votos. Según analiza José Noblejas, experto en marketing digital y redes sociales, los partidos atraviesan un momento de fuerte exposición mediática en internet en el que la búsqueda de la viralidad y el acercamiento al público joven marcan la agenda.

Para el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el despliegue digital que ha hecho reciente ha supuesto un notable crecimiento cuantitativo, sumando cerca de 600.000 nuevos seguidores en apenas una semana. Sin embargo, el análisis de su audiencia revela que el impacto entre los votantes más jóvenes sigue siendo limitado: "Está intentando acercarse al lenguaje de los jóvenes, pero no lo está consiguiendo porque las métricas apuntan a que la media de los seguidores de Pedro Sánchez tiene entre 30 y 35 años, son muy pocos los que están por debajo de 30", explica José Noblejas.

Según este especialista en marketing digital, el exceso de producción en las piezas audiovisuales puede resultar contraproducente para generar cercanía. Es cierto que Sánchez ha subido casi 600.000 seguidores en apenas una semana, pero la estrategia de llegar al público joven no le está funcionando. "Está confundiendo conseguir llegar al público joven con conseguir votos", señala José Noblejas.

"Sánchez cambia de tono"

Ante el tramo decisivo de campaña en el que nos encontramos, el experto apunta a un cambio de tono y le manda un consejo a Pedro Sánchez: "En estas dos semanas le aconsejaría volver un poco a la naturalidad, la gente se ha cansado de ver a un Pedro Sánchez correr sin sudar. Hacer contenidos demasiado elaborados aleja la confianza del público al que nos dirigimos. Que haga lo que quiera, pero con naturalidad".

En el bloque de la oposición, tanto el Partido Popular como Vox están haciendo esfuerzos por adentrarse en el mundo digital, unos con más efectividad que otros. Aunque Alberto Núñez Feijóo ha logrado recortar ciertas distancias en su aproximación al electorado joven, sus cifras en plataformas siguen lejos de las de otros líderes. 7

Mientras Santiago Abascal acumula 1,7 millones de seguidores en Instagram, el perfil de Feijóo se sitúa en torno a los 275.000. Para José Noblejas, esta diferencia responde a una carencia en el planteamiento comunicativo del Partido Popular y analiza que algo está haciendo Feijóo que no consigue ganar seguidores y las métricas de sus vídeos e interacciones son muy bajitas. "El PP, en cuanto a contenidos, no está consiguiendo generar ni atención ni atracción en redes" José Noblejas.

Más allá de los perfiles propios, los pódcast y formatos de entrevistas más desenfadadas se han consolidado como el gran escaparate para medir el alcance real de los políticos. Las intervenciones en el canal de Jordi Wild muestran el alto nivel de consumo de este tipo de contenidos: la entrevista a Pedro Sánchez alcanzó los 7,1 millones de visualizaciones, la de Alberto Núñez Feijóo sumó 6,1 millones y la de Ada Colau registró 3,8 millones.

Noblejas advierte que la presencia masiva en internet requiere una dirección clara para ser efectiva: "Dependiendo de cómo van las métricas se hacen llamadas, se promueven invitaciones y se va a un sitio o a otro. Ahora mismo los canales digitales te acercan o te alejan, y son los que te hacen conseguir votos o no. La estrategia electoral se está volcando mucho en lo digital, pero volcarse a lo digital no garantiza nada, sobre todo si no tienes claro lo que tienes que hacer".

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