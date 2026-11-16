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COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO
¿Adiós al microondas? Eneko Axpe sorprende a Joseba Arguiñano con una técnica que cocina carne en segundos
El físico vasco, que ha trabajado para la NASA, explica cómo funciona la electrococción, un sistema patentado que permite cocinar un kilo de carne en apenas ocho segundos.
La ciencia llega a los fogones de Joseba Arguiñano en su Cocina abierta de la mano de Eneko Axpe, experto en gastrofísica e inventor de una técnica que promete revolucionar la cocina. Su secreto está en aprovechar la resistencia eléctrica de los propios alimentos para calentarlos.
Durante la preparación de un solomillo ibérico con salsa de sidra y patata a lo pobre, el científico ha explicado que su invento utiliza dos placas con electrodos capaces de cocinar un kilo de carne en ocho segundos. Una rapidez que deja en evidencia a electrodomésticos tradicionales como el microondas o la olla exprés.