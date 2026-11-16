¿Renacerá el amor entre sor Amparo y don Agustín? Fátima Baeza revela su pasado en Sueños de libertad

La llegada de sor Amparo a Sueños de libertad ha sacado a la luz una historia desconocida de don Agustín. Fátima Baeza ha confesado que su personaje sentía algo más que amistad por el párroco, al que tenía idealizado desde que coincidieron como misioneros.

Sin embargo, el reencuentro ha sido muy diferente a lo que esperaba. La frialdad del sacerdote ha desconcertado a la religiosa, que intentará descubrir por qué ha cambiado tanto. La actriz adelanta que entre ambos podría volver a surgir un sentimiento especial.