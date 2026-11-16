El rey Felipe VI y la infanta Sofía, complicidad entre ellos y guiños a La Roja en el España-Inglaterra

El rey Felipe VI y la infanta Sofía tuvieron anoche un plan padre e hija de lo más emocionante: presidieron el partido entre España e Inglaterra celebrado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro, correspondiente a la 6.ª jornada de la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/2027, acabó con una derrota para el equipo de Luis de la Fuente por 2 a 3. No obstante, el resultado no impidió que el monarca y su hija menor disfrutaran de un choque de alto voltaje desde el palco.

El rey Felipe y la infanta Sofía en el partido entre España e Inglaterra celebrado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid | Gtres

Para la ocasión, don Felipe lució una original americana de cuadros en azul marino sobre una camisa azul y un pantalón oscuro, poniendo la nota de color y de ánimo a La Roja con una corbata roja. A su lado, la infanta apostó por una gabardina corta, en plena tendencia, acompañada de una bufanda roja para animar a la Selección. Más allá de coordinar ese toque carmesí, padre e hija demostraron una gran complicidad durante todo el partido, intercambiando sonrisas y comentando las mejores jugadas.

El rey Felipe y la infanta Sofía en el partido entre España e Inglaterra celebrado en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid | Gtres

En el palco estuvieron acompañados por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien les obsequió con sendas camisetas de la Selección Española personalizadas con sus nombres y el número 30 a la espalda, un guiño al próximo Mundial de 2030 en el que España ejercerá como una de las sedes anfitrionas.

Un emotivo homenaje a las víctimas de Urda

La velada también tuvo su momento más conmovedor. Tras sonar los himnos de ambos países al inicio del match, Felipe VI y la infanta Sofía se unieron al resto de los asistentes para guardar un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda. El homenaje sirvió asimismo para recordar al futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido tras sufrir un fuerte choque contra el portero del Andorra el pasado 3 de noviembre.

La familia real, fiel seguidora de La Roja

La familia real siempre se ha mostrado muy aficionada al fútbol y volcada con el combinado nacional. De hecho, viajaron al completo a Estados Unidos para ver en directo cómo la Selección se proclamaba campeona del Mundial de 2026 tras imponerse a Argentina.

El rey Felipe y la infanta Sofía en la final del Mundial de 2026 | Gtres

Sin embargo, los más futboleros de la casa son sin duda el monarca y su hija menor. Al igual que este domingo, ambos ya coordinaron sus looks con detalles en rojo cuando viajaron juntos a Berlín para presenciar la final de la Eurocopa de 2024, una cita en la que España, aquella vez sí, logró imponerse a Inglaterra.

El rey Felipe y la infanta Sofía en la final de la Eurocopa de 2024 | Gtres

Estas y muchas otras ocasiones han dejado clara la pasión de la familia real como hinchas incondicionales de nuestra selección.