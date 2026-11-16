Usos que desconocías de la laca: desde quitar pegatinas imposibles a eliminar manchas de desteñido

Ordenatriz nos descubre algunos usos sorprendentes de la laca más allá de fijar nuestros peinados. Uno de los más útiles es el de quitar pegatinas que parecen imposibles de despegar. Con tan solo rociar la pegatina, será más fácil quitarla de cualquier superficie.

La laca también puede ayudar a eliminar manchas de desteñido y prevenir marcas en zonas como el cuello de las camisas. Además, permite quitar manchas de bolígrafo y rotulador de la ropa.

Otro de sus usos más curiosos es evitar que las suelas de los zapatos resbalen. Un truco muy útil para corredores o para quien quiere salir a caminar y evitar accidentes.

Pero hay más: la laca también puede utilizarse en el coche para disimular pequeños rayones. Ordenatriz demuestra así que este producto puede tener muchas más aplicaciones de las que imaginamos. ¡No te pierdas todos los trucos en el vídeo de arriba!