Jon Echeverría, tras ser recibido con piedras y petardos en Hernani: "Bildu no lo condena porque lo instiga"

El candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa Jon Echeverría ha sido agredido con piedras y petardos en Hernani. El popular reconoce que no se esperaba el incidente. "No me esperaba que por poner una carpa en Hernani nos fueran a recibir a petardazos, huevazos y a pedradas", señala.

Cuenta Jon que el domingo siguieron con la agenda prevista. Quien si modificó su agenda fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que ha querido arropar a Echeverría en campaña. Feijóo ha exigido a Sánchez que pida a Bildu que "sus cachorros no usen la violencia", en referencia al ataque sufrido por Jon en plena campaña.

"Bildu siempre ha estado con la violencia"

Cree Echeverría que si Bildu no ha condenado la agresión es porque son el único partido que instiga este tipo de ataques: "Ellos siempre han estado con la violencia. Son los herederos de ETA y la violencia. Lo execrable es que el PSOE gobierne con ellos. Es vergonzoso que el PSOE y el PNV estén de compadreo con Bildu", mantiene.

Afea además la actitud del PSOE en el País Vasco y les define como un partido que siempre tira la piedra y esconde la mano: "Llevan semanas en el País Vasco comparando a la derecha con ETA. Están fomentando el odio hacia nosotros y cuando suceden estas agresiones se hacen los sorprendidos. Es de vergüenza y tienen que dejar de dividir a la sociedad española en dos bloques".

"Les gustaría que nos quedáramos en casa y no lo vamos a hacer"

Se reitera en seguir haciendo campaña en el País Vasco: "Les gustaría que nos quedáramos en casa sin hacer campaña, con miedo y no lo vamos a hacer. La obligación de los demócratas es garantizarnos este derecho".

Echeverría afirma que Euskadi sufre una decadencia económica e industrial en las calles y el PP es el único partido que ofrece un programa distinto a lo que ofrecen PNV, PSOE y Bildu.

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