VÍDEO: El impactante momento en el que una roca de grandes dimensiones cae sobre un coche

Una roca de grandes dimensiones se ha desprendido cayendo sobre un coche y provocando un momento de gran tensión y pánico. A pesar de la magnitud de los hechos, tal y como se puede observar en el vídeo superior, ninguno de los integrantes del vehículo ha sufrido daños. Todo ha quedado en un gran susto ocurrido en China.

Los hechos tuvieron lugar este sábado en el condado de Li, en la provincia de Sichuan, donde el deslizamiento de tierra sorprendió a los conductores que circulaban por la zona. El vídeo del momento existe gracias a la cámara de otro vehículo que se encontraba detrás del automóvil afectado, detalla 'TV Azteca'.