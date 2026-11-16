Música, emoción y decisiones difíciles: los cinco momentos de la Batalla de Ganadores de La Voz

La Voz ha estrenado una fase inédita en la que los ganadores de las primeras Batallas han vuelto a enfrentarse, esta vez con canciones individuales. Una noche en la que los coaches han tenido que tomar decisiones muy complicadas y los talents han demostrado todo su potencial.

Desde la actuación de Vanesa Martín hasta las dudas de Lola Índigo, pasando por un momento muy especial con Marta Salas. Hemos seleccionado los cinco grandes momentazos de la Batalla de Ganadores, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito? ¡Vota por el mejor momento de la gala!