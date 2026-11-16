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Música, emoción y decisiones difíciles: los cinco momentos de la Batalla de Ganadores de La Voz

La Batalla de Ganadores de La Voz nos ha dejado actuaciones inolvidables, confesiones y mucha emoción. Repasamos los cinco mejores momentos de la gala. ¡Vota por tu favorito!

Melendi, coach de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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La Voz ha estrenado una fase inédita en la que los ganadores de las primeras Batallas han vuelto a enfrentarse, esta vez con canciones individuales. Una noche en la que los coaches han tenido que tomar decisiones muy complicadas y los talents han demostrado todo su potencial.

Desde la actuación de Vanesa Martín hasta las dudas de Lola Índigo, pasando por un momento muy especial con Marta Salas. Hemos seleccionado los cinco grandes momentazos de la Batalla de Ganadores, pero ahora te toca decidir a ti: ¿cuál ha sido tu favorito? ¡Vota por el mejor momento de la gala!

Ranking Batalla de ganadores de La Voz

  1. 1

    Vanesa Martín inaugura la gala con ‘Que vuelvan’

    Vanesa Martín ha presentó en exclusiva ‘Que vuelvan’, una canción inédita con la que ha emocionado a sus compañeros.

  2. 2

    Pablo López se vuelca en los ensayos de sus talents

    Pablo López ha vuelto a demostrar su implicación con los artistas de su equipo durante la preparación de la Batalla de Ganadores.

  3. 3

    Elegir una Batalla favorita no siempre es fácil… ¡y Lola Índigo lo sabe!

    La coach granadina ha demostrado que, cuando el nivel es tan alto, no siempre resulta sencillo decantarse por una actuación y eso que no era ni de su equipo. ¡Menudo dilema!

  4. 4

    Marta Salas hace temblar a Vanesa Martín con su canción

    La talent ha conseguido transmitir toda la sensibilidad del tema ante su propia autora, que ha quedado conmovida con su interpretación. Vanesa le ha agradecido la emoción que ha puesto en cada nota, regalándonos un momento muy especial.

  5. 5

    Mika se sincera con uno de sus talents

    Mika ha sido muy sincero al valorar la actuación de Nicolás, aunque también ha querido destacar su valentía y sus grandes cualidades vocales.

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