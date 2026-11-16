Sencillo y rico
Magras con pimientos asados y huevos fritos de Joseba Arguiñano: “Un plato de toda la vida”
Joseba Arguiñano ha preparado un plato clásico en Cocina abierta de Karlos Arguiñano que “no falla nunca”. Descubre como elaborar estas magras con pimientos asados y huevos fritos.
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Descubre esta receta sencilla y riquísima que podrás poner en tu mesa en cualquier ocasión para compartir. Unas magras con pimientos asados y huevos fritos de Joseba Arguiñano. ¡Todo un manjar!
Ingredientes (4 p.):
- 12 lonchas de jamón serrano
- 3 pimientos morrones rojos
- 8 huevos
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Pon los pimientos en una bandeja de horno. Sazona y mójalos con aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 25-30 minutos. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se hagan bien por los dos lados. Quita la piel, las pepitas y el rabo y córtalos en tiras.
Dora las lonchas de jamón vuelta y vuelta en una sartén sin aceite.
Calienta abundante aceite en una sartén, fríe los huevos y sazónalos.
Sirve en plato llano los pimientos con el jamón y los huevos. Condimenta las yemas con una pizca de sal y decora con perejil.
Consejo:
Para desalar y ablandar un poco el jamón es recomendable sumergir las lonchas en agua durante 1 hora aproximadamente.
Consejo:
El jamón no se debe freír en exceso. Pásalo por el aceite caliente solo unos segundos por cada lado hasta que cambie de color y retíralo.
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