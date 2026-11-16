Magras con pimientos asados y huevos fritos de Joseba Arguiñano: “Un plato de toda la vida”

Descubre esta receta sencilla y riquísima que podrás poner en tu mesa en cualquier ocasión para compartir. Unas magras con pimientos asados y huevos fritos de Joseba Arguiñano. ¡Todo un manjar!

Ingredientes (4 p.):

12 lonchas de jamón serrano

3 pimientos morrones rojos

8 huevos

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Pon los pimientos en una bandeja de horno. Sazona y mójalos con aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 25-30 minutos. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se hagan bien por los dos lados. Quita la piel, las pepitas y el rabo y córtalos en tiras.

Hornea los pimientos | antena3.com

Dora las lonchas de jamón vuelta y vuelta en una sartén sin aceite.

Dora las lonchas de jamón sin aceite | antena3.com

Calienta abundante aceite en una sartén, fríe los huevos y sazónalos.

Fríe los huevos | antena3.com

Sirve en plato llano los pimientos con el jamón y los huevos. Condimenta las yemas con una pizca de sal y decora con perejil.

Consejo:

Para desalar y ablandar un poco el jamón es recomendable sumergir las lonchas en agua durante 1 hora aproximadamente.

Consejo:

El jamón no se debe freír en exceso. Pásalo por el aceite caliente solo unos segundos por cada lado hasta que cambie de color y retíralo.