Vecinos de El Hierro denuncian el colapso tras la llegada de récord de más de 1.000 migrantes en un día: "Esto es un atentado medioambiental gigante"

El Hierro ha vivido este domingo una jornada sin precedentes en la ruta migratoria canaria. Siete cayucos con más de 1.200 migrantes a bordo llegaron a la isla, en una de las mayores cifras registradas en un solo día. Se trata, además, del segundo día consecutivo en el que se superan las mil llegadas, una situación que ha puesto al límite la capacidad de respuesta de la isla.

La presión migratoria se deja sentir especialmente entre una población que no alcanza los 12.000 habitantes empadronados. "Esto es una isla de 11.000 habitantes empadronados y viviendo somos 9.000, y son los que están entrando diariamente", asegura una vecina que reconoce el desbordamiento que vive la isla. El malestar también se refleja en el día a día. Algunas playas han tenido que cerrar y los residentes han visto alteradas sus rutinas. "Han cerrado la playa. Yo iba todos los días y ya no puedo ir", explica otro vecino.

Una situación que los afectados trasladaron al ministro Ángel Víctor Torres durante su visita a la isla, donde pudo conocer de primera mano las dificultades que atraviesa la población.

Cerca de 800 personas han dormido al raso

"En total han dormido al raso más de 800 personas y en El Hierro han dormido otras 300. En El Cate ya no cabe más gente. La capacidad inicial es de 400 personas y los vecinos no pueden más", explica la periodista de Antena 3 Noticias María Gutiérrez.

"Lo peor de todo es que esto estaba avisado como dijo el presidente de Canarias y aprovechando el mar que está calmado, vienen. Los vecinos reclaman ayuda. El Hierro es muy pequeño y no hay policía", detalla María.

Un vecino de la zona, Kilian, lleva semanas protestando junto a otros vecinos y denuncia la situación que es insostenible: "Al final somo pequeño, vivimos del turismo de buceo, están achicando pateras con residuos y aceite donde se bañan los niños. Esto es un atentado medioambiental gigante, no tenemos recursos, está todo saturado", explica.

Susanna Griso le ha preguntado si el ministro Ángel Víctor Torres les ha dado alguna solución, y Kilian ha respondido: "Ninguna solución, nos dijo que ajo y agua, no podemos más", finaliza Kilian.

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