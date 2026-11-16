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Mejores momentos | 16 de noviembre

Raquel aprovecha el regalo de Carmen y celebra una ola de 800 euros

Carmen ha ido a parar a un Se lo doy y, después de entregar todo lo que tenía a Raquel, ha perdido el turno. Una gran noticia para su compañera, que se ha llevado una ola de 800 euros.

Raquel aprovecha el regalo de Carmen y celebra una ola de 800 euros

Raquel aprovecha el regalo de Carmen y celebra una ola de 800 euros

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Borja Tamayo
Publicado:

Las tiradas de Carmen auguraban un gran panel para la concursante, que conseguía llegar a los 550€ en el marcador. No bastante con esto, tenía también en el atril el Empiezo yo y el Me lo quedo: dos de los mejores gajos del programa.

Sin embargo, en una mala tirada ha ido a parar al Se lo doy y se ha visto obligada a entregar todo lo que había acumulado a su compañera Raquel. No bastante con esta mala suerte, Carmen ha perdido el turno al pedir una consonante que no formaba parte del panel.

En un solo lanzamiento, Raquel ha convertido los 550€ de Carmen en 850€. Tras comprar una vocal, la concursante ha logrado ver qué escondía la pantalla de Brian y, de este modo, llevarse una ovación por parte del público al ganar 800€. ¡Todo en una sola tirada!

¿Te has perdido esta emocionante prueba? La tienes disponible en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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