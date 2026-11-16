Carmen recula en el último momento para conseguir una ola de 525 euros y el Supercomodín

En La ruleta de la suerte no basta con acertar consonantes y sumar dinero al marcador: el éxito también reside en aplicar una buena estrategia en cada momento. Una regla no escrita que Carmen ha ejecutado a la perfección.

Tirada a tirada, la concursante ha ido aumentando su premio, así como ganando gajos interesantes como es el Empiezo yo. Sin embargo, el Supercomodín estaba en juego y Carmen se enfrentaba a una disyuntiva: resolver el panel o lanzar una vez más en búsqueda de este gran gajo, estando más convencida de la primera opción.

En el último momento, la concursante ha “reculado” y ha optado por tirar, yendo a parar a nada menos que la casilla de 150€. Ya con 525€ y, además, habiendo desvelado la letra oculta para enfundarse el Supercomodín, Carmen ha resuelto y se ha llevado una ola en toda regla.

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