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Mejores momentos | 16 de noviembre

Carmen recula en el último momento para conseguir una ola de 525 euros y el Supercomodín

Carmen se veía en confianza para resolver el panel; sin embargo, en el último momento ha decidido tirar de la ruleta de nuevo para marcar un lanzamiento perfecto.

Carmen recula en el último momento para conseguir una ola de 525 euros

Carmen recula en el último momento para conseguir una ola de 525 euros y el Supercomodín

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Borja Tamayo
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En La ruleta de la suerte no basta con acertar consonantes y sumar dinero al marcador: el éxito también reside en aplicar una buena estrategia en cada momento. Una regla no escrita que Carmen ha ejecutado a la perfección.

Tirada a tirada, la concursante ha ido aumentando su premio, así como ganando gajos interesantes como es el Empiezo yo. Sin embargo, el Supercomodín estaba en juego y Carmen se enfrentaba a una disyuntiva: resolver el panel o lanzar una vez más en búsqueda de este gran gajo, estando más convencida de la primera opción.

En el último momento, la concursante ha “reculado” y ha optado por tirar, yendo a parar a nada menos que la casilla de 150€. Ya con 525€ y, además, habiendo desvelado la letra oculta para enfundarse el Supercomodín, Carmen ha resuelto y se ha llevado una ola en toda regla.

¡Disfruta de este gran momento dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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