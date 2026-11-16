David Juárez, experto en neuromarketing, analiza si el físico de Pedro Sánchez decide votos por su belleza: "Lo emocional siempre tiene más poder"

En relación con el impacto del físico en los comicios, David Juárez, experto en neuromarketing, matiza que este factor no afecta por igual a toda la ciudadanía, aunque sí condiciona de manera notable a un sector específico de la población.

"Esto no influye en todos los votantes, pero hay un grupo con menos conocimiento en política que consume más imagen y vídeo que le condiciona la intención de voto", explica el catedrático.

A través de elementos como los carteles de campaña, los eslóganes y las piezas audiovisuales, los partidos consiguen modificar las percepciones de este segmento mediante estímulos visuales directos.

Apelación al miedo y la ira

Al desgranar las técnicas empleadas por Pedro Sánchez para generar intención de voto, el especialista subraya el predominio de los resortes cognitivos orientados a despertar pasiones intensas frente al razonamiento lógico: "Apela al miedo de los votantes y a la ira de los que puedan quitarles esos derechos, hablamos de crear un grupo o pertenencia a un grupo que va a luchar contra los que vienen".

Para el experto en neuromarketing, esta forma de hacer política busca una respuesta visceral inmediata que bloquea la capacidad analítica del votante, logrando que este ceda su facultad de pensar al referente institucional:

"Hay políticos que comunican desde las emociones y generan una respuesta mucho más inmediata y anulan la parte del razonamiento del cerebro. Delegamos nuestro pensamiento en ese líder político que nos representa. Lo emocional siempre será mejor y con más poder que el argumento", finaliza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.