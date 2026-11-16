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LA VOZ
El gesto de Lola Índigo que sorprende en La Voz 2026 tras el duelo entre Darío y Omar
La igualdad entre los dos talents del equipo de Melendi ha provocado una situación inesperada en la Batalla de Ganadores, con Lola Índigo protagonizando uno de los momentos más llamativos.
Darío y Omar han puesto contra las cuerdas a los coaches de La Voz con dos actuaciones que han complicado las votaciones. Pablo López y Mika han apostado por Omar, pero Lola Índigo no ha compartido su determinación.
Cuando ha llegado su turno, la cantante ha reconocido que el enfrentamiento había estado demasiado igualado y ha preferido no votar. Además, ha querido destacar la actuación de Darío, convencida de que también merecía reconocimiento. Pese a sus dudas, los votos de sus compañeros ya habían inclinado la balanza a favor de Omar.