Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alberto, hermano de Helena Bianco

Helena Bianco fallecía el pasado 12 de noviembre a los 78 años. La voz que cantaba aquello de "Será maravilloso, viajar hasta Mallorca" perdía la vida de manera inesperada a causa de un cáncer agresivo y resistente a los tratamientos.

Era su hermano, Alberto Vázquez, quien pocos días antes de su fallecimiento informaba a los medios del delicado estado de salud de Helena. También era él quien comunicaba su triste pérdida a través de las redes sociales.

Esta tarde, recibimos en plató a Alberto Vázquez, que nos hablará sobre Helena Bianco, su infancia junto a ella y sus últimos días. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.