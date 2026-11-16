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Receta de puerros caramelizados con puré de boniato: “Una receta sencilla que sale a la primera”

Karlos Arguiñano nos ha propuesto una receta muy rica y fácil de hacer con boniato, “el otoño es la mejor época del boniato” ha confesado el cocinero de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Receta de puerros caramelizados con puré de boniato

Receta de puerros caramelizados con puré de boniato: “Una receta sencilla que sale a la primera”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Un plato rico y muy fácil de hacer el que nos han presentado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, una receta de puerros caramelizados con puré de boniato. Una elaboración fantástica que puedes presentar en cualquier celebración durante estas fechas.

Ingredientes (4 p.):

  • 4 puerros limpios
  • 3 boniatos
  • 6-8 avellanas tostadas
  • 6 tomates deshidratados en aceite de oliva
  • 30-50 g de mantequilla a punto de pomada
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • pimienta blanca
  • perejil

Elaboración:

Pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela. Pela los boniatos, introdúcelos en el agua, tapa y deja que se cuezan durante 25-30 minutos. Cuando se templen, trocéalos y ponlos en un bol (reserva el agua de cocción). Machácalos con un tenedor (o machacapapas) y añade la mantequilla en daditos. Mezcla bien y añade un poco del caldo de cocción para que el puré quede lo más fino posible. Condimenta con sal y pimienta.

Calienta agua con sal en una cazuela. Retira la primera hoja de los puerros y corta cada uno en 4 trozos. Introdúcelos en la cazuela y cocínalos durante 8-10 minutos desde que hierva. Escúrrelos.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce los puerros y deja que se doren por todos lados, unos 8-10 minutos aproximadamente. Después, añade la miel y menea bien la cazuela. Mantenlos calientes a fuego mínimo.

Mientras tanto, prepara el aliño. Para ello, pica finamente los tomates secos y ponlos en un bol. Agrega las avellanas picadas. Condimenta con vinagre, aceite de oliva y sal. Mezcla bien y espolvorea con perejil picado al gusto.

Haz una cama de puré de boniato y coloca encima 4 trozos de puerro por ración, aliña con la vinagreta y decora con una hojita de perejil.

Consejo:

Si quieres acelerar o intensificar el caramelizado, puedes añadir una pizca de azúcar de caña o un toque de mantequilla junto con el aceite de oliva virgen extra.

Consejo:

Para la vinagreta, puedes utilizar vinagre de Módena, de manzana o cualquier otro que te guste.

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