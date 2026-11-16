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Mejores momentos | 16 de noviembre

“¡Has tirado de verdad!”: el gran lanzamiento al Bote de Manu que le hace ganar 2.325 euros

El Panel con Bote ha sido un vaivén de emociones en el que Manu, después de haber perdido el turno, ha logrado enfundarse un premio de nada menos que 2.325€.

“¡Has tirado de verdad!”: el gran lanzamiento al Bote de Manu que le hace ganar 2.325 euros

“¡Has tirado de verdad!”: el gran lanzamiento al Bote de Manu que le hace ganar 2.325 euros

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Borja Tamayo
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Manu ha sido el encargado de inaugurar el Panel con Bote. Sin embargo, después de pedir la P, el concursante ha perdido el turno con 75€ acumulados. Por suerte para él, sus compañeras no han tenido mejor fortuna: Carmen ha ido a parar al Pierde turno y Raquel ha pedido la misma P con la que fallaba Manu.

El concursante recuperaba el turno y esta vez iba a por todas. Con un marcador de 450€, Manu conocía la respuesta correcta; no obstante, ha optado por volver a tirar para colocarse bien la codiciada casilla amarilla. Al hacerlo, aumentaba su marcador para llegar a los 675€; momento en el que las dudas lo han asaltados.

Ya contaba con suficiente dinero como para surfear la ola del público. Ahora bien, ha demostrado que un día es un día y, a riesgo de romper el saco, ha lanzado de nuevo para caer en un Bote de 1.650€.

Así, Manu se coronaba en la última prueba del día llevándose un panel de 2.325€. Una auténtica montaña rusa de emociones que puedes ver tantas veces como quieras dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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