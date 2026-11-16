Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

SUCESOS

Detenido un hombre por apuñalar a otro en el cuello con un cúter en Yecla (Murcia)

La victima sufrió una herida aproximada de 15 centímetros, teniendo que ser operado de urgencia tras una fuerte discusión

Policía Nacional

Policía Nacional Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Yecla (Murcia) por agredir presuntamente con un cúter en grado de tentativa a otro varón, causándole una herida grave en el cuello de aproximadamente 15 centímetros.

Una herida de unos 15 centímetros en el cuello y una operación de urgencia

La víctima ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital General de Yecla, mientras el arrestado se encuentra ingresado en prisión provisional por orden judicial.

El incidente ocurrió está madrugada en un pub de una zona frecuentada de ocio de la localidad con una discusión, que conllevó en un forcejeo entre varias personas en un parque de la zona. La víctima, al intentar separar a los involucrados, se encontró amenazada de muerte por el agresor y le asestó un golpe en el cuello con un cúter.

Una discusión en un pub llevó a la persecución a un parque

Según las primeras investigaciones permitieron conocer que tras el conflicto en el interior del pub, los amigos salieron del local para evitar el conflicto, pero el individuo les persiguió hasta un parque de la zona hasta alcanzarles y agredirle con el objeto punzante, huyendo del lugar con celeridad.

Los agentes de la Policía Nacional activaron los protocolos de delitos violentos, cuando los agentes recibieron aviso de la Sala CIMACC 091 del ingreso de urgencia en el Hospital General de Yecla.

Tras recibir el aviso del ingreso hospitalario del herido, iniciaron la investigación con la consecuente localización a los testigos presenciales del incidente para esclarecer lo ocurrido.

La Policía localizó el cúter del ataque

Tras recabar las imágenes de cámaras seguridad y encontrar el arma implicada, permitió al Grupo de Policía Judicial de la Comisaria de Yecla identificar al autor y establecer el dispositivo de localización.

La investigación resultó un éxito, pudiendo localizarle y detenerle en el mismo día de los hechos.

El agresor ya se encuentra en disposición de la autoridad judicial, decretando su ingreso de inmediato en prisión provisional.

Muere un hombre al derrumbarse un edificio en Riba-roja d'Ebre, Tarragona

Imagen del derrumbe de un edificio en Tarragona

Publicidad

Sociedad

Imagen de un radar vandalizado

La Guardia Civil investiga la quema y destrozos de radares de tráfico en Sevilla

Clavijo destaca el "esfuerzo" para atender la crisis en El Hierro y señala que siguen arribando migrantes

Clavijo exige "acelerar" la ayuda a El Hierro y pide al Gobierno una "respuesta inmediata" ante el repunte migratorio

Control de la Guardia Civil para tratar de localizar al presunto autor del tiroteo registrado el pasado martes en Oviedo

La Guardia Civil busca a 'El Ruso' en un tren en Barcelona tras el aviso de unos vecinos que le habrían visto en Manresa

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta
Ceuta

El CNI no ve evidencias de que la entrada masiva en Ceuta fuera "instigada, planeada o coordinada" por Marruecos

Policía Nacional
SUCESOS

Detenido un hombre por apuñalar a otro en el cuello con un cúter en Yecla (Murcia)

Imagen de la Policía Nacional
Homicidio

Una joven de 22 años detenida por matar a puñaladas, presuntamente, a su novio en un apartahotel en Madrid

Cuando la Policía Nacional llegó al apartahotel se encontró la presunta arma con la que se habría producido la agresión y se detuvo a la joven.

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 16 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

El Hierro

El Hierro al límite: la isla recibe siete cayucos en una sola jornada

Desalojo de la acampada de Barcelona

La Guardia Urbana desaloja por sorpresa la acampada por el derecho a la vivienda en Barcelona

Efemérides de hoy 16 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de noviembre?

Efemérides de hoy 16 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de noviembre?

Publicidad