Detenido un hombre por apuñalar a otro en el cuello con un cúter en Yecla (Murcia)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Yecla (Murcia) por agredir presuntamente con un cúter en grado de tentativa a otro varón, causándole una herida grave en el cuello de aproximadamente 15 centímetros.

Una herida de unos 15 centímetros en el cuello y una operación de urgencia

La víctima ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital General de Yecla, mientras el arrestado se encuentra ingresado en prisión provisional por orden judicial.

El incidente ocurrió está madrugada en un pub de una zona frecuentada de ocio de la localidad con una discusión, que conllevó en un forcejeo entre varias personas en un parque de la zona. La víctima, al intentar separar a los involucrados, se encontró amenazada de muerte por el agresor y le asestó un golpe en el cuello con un cúter.

Una discusión en un pub llevó a la persecución a un parque

Según las primeras investigaciones permitieron conocer que tras el conflicto en el interior del pub, los amigos salieron del local para evitar el conflicto, pero el individuo les persiguió hasta un parque de la zona hasta alcanzarles y agredirle con el objeto punzante, huyendo del lugar con celeridad.

Los agentes de la Policía Nacional activaron los protocolos de delitos violentos, cuando los agentes recibieron aviso de la Sala CIMACC 091 del ingreso de urgencia en el Hospital General de Yecla.

Tras recibir el aviso del ingreso hospitalario del herido, iniciaron la investigación con la consecuente localización a los testigos presenciales del incidente para esclarecer lo ocurrido.

La Policía localizó el cúter del ataque

Tras recabar las imágenes de cámaras seguridad y encontrar el arma implicada, permitió al Grupo de Policía Judicial de la Comisaria de Yecla identificar al autor y establecer el dispositivo de localización.

La investigación resultó un éxito, pudiendo localizarle y detenerle en el mismo día de los hechos.

El agresor ya se encuentra en disposición de la autoridad judicial, decretando su ingreso de inmediato en prisión provisional.