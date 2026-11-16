Homicidio
Una joven de 22 años detenida por matar a puñaladas, presuntamente, a su novio en un apartahotel en Madrid
Cuando la Policía Nacional llegó al apartahotel se encontró la presunta arma con la que se habría producido la agresión y se detuvo a la joven.
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La Policía Nacional ha detenido a una joven de 22 años acusada de matar con varias puñaladas a su pareja que también tenía 22 años. Ambos son de nacionalidad peruana y los hechos habrían ocurrido en un apartahotel de Madrid, en San Blas.
La agresión tuvo lugar en torno a las 1.25 horas en la calle Lola Flores de Madrid, donde acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil alertados por la Policía Nacional que se encontraron a la víctima en parada cardiorrespiratoria y varias heridas de arma blanca en tórax y brazos.
Cuando llegaron al lugar, los sanitarios no pudieron hacer otra cosa que confirmar la muerte del joven. Las primeras hipótesis apuntan a que se habría producido una discusión entre ambos. En el lugar se encontró la presunta arma con la que se pudo producir la agresión.
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