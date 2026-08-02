Feijóo y Abascal coinciden con los países de la UE y critican las políticas migratorias de Sánchez

Han sido varios los líderes políticos que se han desplazado hasta la ciudad autónoma de Ceuta durante los últimos días. De manera paulatina, los principales representantes de las formaciones nacionales han acudido al epicentro de una crisis migratoria que ya se considera una de las más graves vividas en España.

Los discursos de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular; Santiago Abascal, líder de Vox; y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, han mostrado profundas diferencias a la hora de analizar las causas y las responsabilidades de lo ocurrido. La única coincidencia entre los principales dirigentes ha llegado a la hora de lamentar la pérdida de vidas humanas en el mar durante los intentos de entrada a nado en Ceuta.

El orden de las visitas también ha marcado la agenda política de la crisis. Pedro Sánchez fue el primero en desplazarse a la ciudad el viernes, seguido por Alberto Núñez Feijóo el sábado y Santiago Abascal este domingo. Tras su visita, el presidente del Gobierno inició sus vacaciones de verano, una decisión que no ha pasado desapercibida y que se ha convertido en otro de los puntos de crítica por parte de la oposición.

Más allá de ese punto común, PP y Vox han centrado sus reproches en la actuación del Ejecutivo. Ambos partidos han coincidido, aunque de manera independiente, en cuestionar la gestión del Gobierno y en preguntarse si el Ejecutivo conocía con antelación la situación que podía producirse en la frontera con Marruecos.

La oposición carga contra la gestión del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo fue uno de los primeros dirigentes en situar el foco en la actuación del Ejecutivo. El líder del PP aseguró que Pedro Sánchez conocía desde principios de semana la posibilidad de una llegada masiva de migrantes y acusó al Gobierno de no haber tomado medidas para evitarla.

El presidente de los populares calificó lo ocurrido como "una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español" y vinculó la situación con la política migratoria del Gobierno, que considera demasiado permisiva. Además, el PP reclamó una reforma de la Ley de Extranjería para ampliar la aplicación del rechazo en frontera a las entradas por vía marítima y pidió la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

En una línea similar, aunque con un discurso más duro tildando incluso de "invasión" lo ocurrido, Santiago Abascal responsabilizó al Ejecutivo de la crisis y puso el foco en la relación entre España y Marruecos. El líder de Vox acusó al presidente del Gobierno de estar "sometido" al país vecino y reclamó una mayor presencia militar en la frontera de Ceuta.

Abascal sostuvo que Marruecos era consciente de que la respuesta española no sería contundente y llegó a afirmar que el Gobierno debía asumir responsabilidades por su gestión de la situación. Vox también reclamó medidas más estrictas para controlar la entrada de migrantes y la salida de quienes permanecen en la ciudad.

De hecho el líder de la tercera fuerza política llegó a insinuar que Marruecos podría disponer de información sobre Pedro Sánchez y supuestas irregularidades del presidente del Gobierno que, según afirmó, serían desconocidas públicamente. Por este motivo, reclamó que "lo más urgente es sentar a Sánchez en el banquillo para que dé cuentas" de lo que calificó como "traiciones" a los españoles, llegando a pedir su ingreso en prisión.

Sánchez, en cambio, responsabiliza a las mafias

Frente a las acusaciones de la oposición, Pedro Sánchez defendió la respuesta del Gobierno y ofreció una interpretación distinta sobre el origen de la crisis. Tras visitar Ceuta y reunirse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el presidente calificó la entrada masiva de migrantes como "una violación de la integridad territorial de España".

El jefe del Ejecutivo responsabilizó a las mafias dedicadas al tráfico de personas de haber impulsado la llegada masiva de migrantes y explicó que estas organizaciones habrían realizado una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera.

Sánchez aseguró que el Estado utilizará "todos los resortes" disponibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y defendió que la situación supone una ruptura con la tendencia de reducción de los flujos migratorios irregulares registrada durante su mandato.

Las críticas llegan también desde Europa

La gestión de la crisis también ha abierto un debate fuera de España. Las críticas a la política migratoria del Gobierno han llegado desde distintos sectores europeos, entre ellos el Partido Popular Europeo. Su presidente, Manfred Weber, calificó de "alarmante" la situación en la frontera española y relacionó la llegada masiva de migrantes con el denominado "efecto llamada" que, a su juicio, generan determinadas políticas migratorias.

Estas críticas se enmarcan en un debate más amplio dentro de la Unión Europea sobre la gestión de los flujos migratorios y las políticas de regularización. Varios países europeos han cuestionado el enfoque adoptado por España y han reclamado una mayor coordinación comunitaria, lo que ha llevado a plantear una reunión entre los ministros de Interior para abordar el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión.

Desde la oposición española, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal han coincidido con parte de estos argumentos y han utilizado las críticas surgidas desde Europa para reforzar sus reproches al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo, por su parte, ha defendido que la respuesta a la crisis debe centrarse en la cooperación con Marruecos, la actuación contra las redes de tráfico de personas y el refuerzo de la seguridad en la frontera.

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