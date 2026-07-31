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Crisis diplomática

Italia se plantea cerrar el espacio Schengen con España a raíz de la crisis migratoria en Ceuta

Las diferencias entre España e Italia en materia migratoria han provocado un nuevo choque diplomático entre ambos gobiernos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni Efe

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Laura Tarsà
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Momentos de fricción tras las declaraciones cruzadas entre el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo italiano, Antonio Tajani. El origen del conflicto se encuentra en un mensaje difundido por Tajani en redes sociales, en el que defendía la posibilidad de endurecer los controles con España y cuestionaba la política migratoria del Gobierno español.

En su publicación, el ministro italiano afirmó que la inmigración irregular supone un riesgo para la seguridad nacional y sostuvo que las imágenes llegadas desde Ceuta reflejan las consecuencias de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Asimismo, mostró su respaldo a la posibilidad de suspender temporalmente la libre circulación con España dentro del espacio Schengen.

La respuesta de Albares no se hizo esperar. El jefe de la diplomacia española calificó las palabras de Tajani como "impropias" de un representante de un país aliado y lamentó que recurriera a la "demagogia partidista" en lugar de mostrar solidaridad entre socios europeos. Además, aseguró que los acontecimientos registrados en Ceuta están relacionados con una resolución judicial y negó cualquier relación con las afirmaciones difundidas por el ministro italiano. Como medida diplomática, el Gobierno español convocó al embajador de Italia para trasladarle oficialmente su malestar.

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, endureció aún más el discurso al asegurar que Italia no permanecerá "de brazos cruzados" ante la inmigración irregular y reiteró que la protección de las fronteras seguirá siendo una prioridad para su Ejecutivo.

Mientras tanto, el Gobierno italiano estudia la posibilidad de reintroducir controles en los aeropuertos para los vuelos procedentes de España, una medida prevista por la normativa europea cuando un Estado considera que existe una amenaza para el orden público o la seguridad interior. Hasta el momento, no se ha adoptado ninguna decisión definitiva sobre esta propuesta.

Crisis migratoria en Ceuta

Desde este jueves a mediodía, Ceuta vive una situación caótica. Solo en las últimas 24 horas han llegado de manera irregular casi 50.000 personas. Duermen en las calles, buscan comida e insisten en que no quieren volver a Marruecos. Unos 24 migrantes han perdido la vida en el mar intentando llegar a la costa española.

El presidente del gobierno ha viajado junto al ministro Marlaska para conocer en primera persona cuál es la situación en la ciudad fronteriza. Se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están en primera fila gestionando esta crisis.

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