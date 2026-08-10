Inocencio Arias tacha las disputas diplomáticas con Italia de "infantilismo": "Es un deseo de distraer la atención de que no se hace nada"

El diplomático y exembajador de España Inocencio Arias ha cuestionado la respuesta del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta y la estrategia seguida en las relaciones con Marruecos. En sus declaraciones, Arias ha puesto el foco tanto en la gestión de la frontera como en las recientes tensiones con Italia y en la ausencia del rey Felipe VI de la ciudad autónoma.

Una de sus principales críticas se dirige a la decisión del Gobierno de convocar al embajador de Italia en plena controversia por los controles migratorios. Para Arias, esta actuación contrasta con la ausencia de una respuesta diplomática similar hacia Marruecos, país con el que España comparte frontera en Ceuta. “Esa es la gran paradoja: ¿por qué mi ministro convoca al embajador italiano y no al marroquí? Es ridículo”, ha señalado.

"Nuestra imagen ha quedado muy mal"

Arias considera que, más allá de la polémica concreta con Italia, el principal perjudicado por la situación es el prestigio internacional de España. A su juicio, la crisis de Ceuta ha proyectado hacia el exterior una imagen de incapacidad para controlar y proteger las fronteras.

“Lo que es malo es nuestra imagen”, ha advertido. Según el diplomático, lo ocurrido ha transmitido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países la percepción de que España “no puede proteger sus fronteras”.

Para Arias, esta percepción genera una segunda cuestión de fondo: la relación entre España y Marruecos. “¿Qué le pasa a España con Marruecos? ¿Cuál es la debilidad de España con Marruecos?”, se ha preguntado. En su opinión, estas interrogantes terminan “mermando el prestigio de España” y dejando al país en una posición de debilidad.

En este contexto, señala que varios analistas y diplomáticos se preguntan también “por qué tanta complacencia con Marruecos” y “por qué tanta pasividad” por parte del Ejecutivo.

Críticas a los controles migratorios de Italia

Sobre la decisión italiana de reforzar los controles migratorios a personas procedentes de España, Arias ha restado importancia a la disputa diplomática y la ha calificado de “infantilismo”. “No conduce a nada. Es un deseo de distraer la atención de que no se hace nada con Marruecos, entonces nos hacemos los machos con Italia”, ha afirmado.

Arias considera que la confrontación entre Madrid y Roma puede terminar desviando el debate de otros asuntos que afectan al Gobierno español. En este sentido, sostiene que “cuanto más se hable de que Italia nos ha querido humillar, menos se habla de la esposa del presidente, del hermano, de la corrupción española”, algo que, en su opinión, “a Sánchez le interesa”.

No obstante, el diplomático reconoce que Italia también actúa movida por sus propios intereses. “Italia también se mueve por razones egoístas”, ha señalado. Además, recuerda que la escalada de tensiones migratorias entre ambos países no comenzó necesariamente en Roma. “¿Quién empezó esto? ¿España o Italia?”, se ha preguntado, antes de sostener que fue España con una regularización migratoria que, según su valoración, generó rechazo en otros países europeos.

"Es cómico, trágico"

La crisis de Ceuta y el debate sobre la política migratoria española han llevado también a Arias a cuestionar las consecuencias de una posible regularización masiva de migrantes. “No sabemos si a Sánchez le viene bien que nos invadan en Ceuta, pero está puesto de manifiesto que esto ha modernizado el tema de la regularización masiva”, ha afirmado.

En este punto, ha utilizado una comparación para dimensionar el impacto que, a su juicio, tendría una llegada masiva de personas a un territorio limitado como Ceuta: “Si regularizan a todo el que entra y encima se le cuelan 70.000 personas, es como si en Madrid se colaran de pronto tres millones de personas”.

Para Arias, lo ocurrido constituye “una barbaridad” vinculada a la actitud del Gobierno y cuestiona especialmente el diagnóstico del Ministerio del Interior sobre la situación en la ciudad autónoma. “¿Cómo puede un ministro del Interior decir que la situación está normalizada en Ceuta?”, ha planteado.

El diplomático ha recurrido de nuevo a una comparación territorial: “¿Qué pasaría si hubiera en Murcia 100.000 personas corriendo por las calles? ¿Por qué Ceuta es diferente?”.

Arias ha resumido su valoración de la situación con una expresión especialmente crítica: “Esto es cómico, trágico”.

"El Gobierno no quiere que el rey vaya a Ceuta"

La situación de Ceuta también ha reabierto el debate sobre la presencia del jefe del Estado en la ciudad autónoma. Arias considera que el Gobierno no estaría interesado en que el rey Felipe VI viaje a Ceuta debido a las implicaciones que ese gesto podría tener en la relación con Marruecos. “Es evidente que el Gobierno no quiere que el rey vaya a Ceuta”, ha afirmado.

Arias ha explicado que no mantiene una relación íntima con el monarca, aunque ha viajado con él, y ha asegurado percibir que Felipe VI tendría interés en visitar la ciudad. “Yo intuyo que se está muriendo por ir a Ceuta, pero no lo dejan”, ha declarado.

La razón, según su interpretación, estaría relacionada con la política de “complacencia con Marruecos” que atribuye al Ejecutivo.

El diplomático ha calificado de especialmente preocupante que, después de siete años de reinado, Felipe VI todavía no haya visitado Ceuta. “Que pasados siete años de reinado no haya estado en Ceuta porque Sánchez esté sometido a Marruecos... me da vergüenza hablar de ello”, ha afirmado.

Por último, Arias considera que el rey se encuentra limitado institucionalmente para pronunciarse públicamente sobre esta cuestión. “El rey no puede decir nada más en voz alta, porque les hace el juego al Partido Socialista”, ha concluido.

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