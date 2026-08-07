Óscar Fernández (Vox) rechaza el traslado de menores migrantes a Extremadura: "Nos vamos a oponer por tierra, mar y aire"

Óscar Fernández, vicepresidente del Gobierno de Extremadura, ha argumentado que los menores se encuentran “a 500 metros” de sus familiares y que, por tanto, la solución debería pasar por su retorno al país de origen. “Están muy cerca de Marruecos y, además, el Gobierno marroquí ya ha dicho que quiere repatriarlos. Están tan cerca y la solución está igual de cerca”, ha señalado.

El vicepresidente extremeño ha defendido que los menores deben permanecer junto a sus familias y ha apelado a la legislación española. “Los menores tienen que estar con su familia, además así lo dice la Ley de Extranjería”, ha afirmado. En esta línea, ha reclamado al Gobierno de España que haga “todo lo posible” para que los menores regresen “a su país y con su familia”.

Desde Vox se oponen "por todas las vías"

Fernández también ha advertido de la situación de los recursos de acogida en Extremadura. “Los centros de menores en Extremadura están prácticamente colapsados”, ha asegurado.

Ante la posibilidad de que la comunidad reciba nuevos menores, el dirigente de Vox ha anunciado una oposición frontal por parte del Ejecutivo extremeño. “Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a que llegue ningún menor a Extremadura; por la vía política, por la administrativa y por las judiciales”, ha declarado.

Según Fernández, esta posición está contemplada en el acuerdo de gobierno suscrito entre Vox y el Partido Popular en Extremadura. “Está así recogido en el pacto de gobierno que firmamos con el Partido Popular. El Gobierno, de manera unánime, va a ir en esa línea”, ha asegurado.

El dirigente de Vox ha defendido además que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberían identificar a los menores y proceder a su devolución cuando legalmente corresponda. “La Policía tendría que buscarlos, filiarlos y devolverlos”, ha afirmado.

En este sentido, Fernández ha señalado que la Junta estaría dispuesta a colaborar con las autoridades marroquíes para facilitar los retornos. “Si Marruecos quiere, nosotros estaríamos encantados de devolver los menas de Extremadura. Podríamos hablar con los consulados para empezar esa devolución y que los padres de estos niños no estén con esa incertidumbre de ‘dónde estarán sus hijos’”, ha explicado.

"El Gobierno socialista aumenta el 'efecto llamada'"

Fernández ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación migratoria y ha acusado al Ejecutivo de mantener una política que, a su juicio, fomenta la llegada irregular de migrantes. “El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con su nefasta política de inmigración, de puertas abiertas, lo único que hace es aumentar constantemente el efecto llamada”, ha afirmado.

También ha acusado a Marruecos de utilizar la cuestión migratoria como instrumento de presión contra España. “Nuestro Gobierno es el que ha fallado en todo esto y el Gobierno marroquí está usando a estas personas como arma en su guerra híbrida contra España”, ha señalado.

A juicio del vicepresidente extremeño, esta situación demuestra que Marruecos “no es un socio fiable”, al considerar que está utilizando a personas migrantes “en su guerra contra España”.

"Queremos que sean expulsados del Mundial"

Fernández también se ha referido a la candidatura conjunta del Mundial de 2030, en la que participan España, Portugal y Marruecos, y ha marcado distancias con las posiciones de otros partidos como Sumar. "Hay un matiz bastante importante: nosotros queremos que Marruecos sea expulsado de la candidatura”, ha explicado.

Fernández ha insistido en que la posición de Vox no consiste en que España abandone la organización del torneo. “Otros quieren que o salgan ellos o nosotros; nosotros no queremos salir, solo que salgan ellos”, ha afirmado.

Por último, el vicepresidente extremeño ha reiterado que la Junta cumplirá el acuerdo alcanzado con el Partido Popular y utilizará todas las vías a su alcance para intentar impedir el traslado de menores a la comunidad. “Nosotros vamos a cumplir el pacto de gobierno que tenemos con el Partido Popular y está todo firmado y pactado. Vamos a utilizar todos los medios políticos y legales, que ya hemos empezado a usar, para que no se lleve a cabo este reparto de menas; porque sería repartir el problema entre toda España”, ha concluido.

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