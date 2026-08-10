CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y señala el reagrupamiento familiar como prioridad para los menores
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta. Este lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visita la ciudad.
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Ante las advertencias de los servicios de Inteligencia españoles sobre el riesgo ante un nuevo cruce irregular de inmigrantes de Marruecos a Ceuta, el ministerio de Defensa ha decidido denegar los permisos de todos los militares desplegados para garantizar su máxima disponibilidad y así proteger adecuadamente la frontera entre la ciudad autónoma y el país vecino.
Durante el pasado fin de semana, miles de personas se han concentrado en Ceuta para exigir medidas urgentes que pongan fin al colapso humanitario que existe en la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Los manifestantes, bajo el lema 'Basta Ya. Ceuta no se rinde', reclamaron mayor implicación del Gobierno central y de otras administraciones, denunciando que se sienten abandonados.
La movilización se produce después de la avalancha del 30 de julio, cuando más de 72.000 personas cruzaron la frontera de forma irregular y al menos 141 fallecieron en el intento, según la ONG Caminando Fronteras. Aunque la mayoría ya ha regresado a Marruecos, miles siguen malviviendo en las calles, en tiendas improvisadas o en zonas como la playa del Trampolín, mientras el CETI está desbordado.
Registro de menores
Durante estos días, equipos sociales y policiales trabajan casi sin descanso para registrar a los menores, clave para saber quiénes son y qué necesitan. Se han tomado precauciones para evitar abusos: se investigan seis presuntas agresiones sexuales a niñas.
El traslado de menores a la península podría comenzar en las próximas semanas, pero tres comunidades autónomas Extremadura, Castilla y León y Aragón, todas ellas con gobiernos de PP y Vox, se niegan, por ahora, a acogerlos.
El ministro de Política Territorial cifra en 80.000 los migrantes que intentaron entrar en Ceuta
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha visitado la ciudad de Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas.
Tal y como ha indicado Torres, la sintonía entre ambos ha sido buena y han abordado diferentes cuestiones de la crisis migratoria. El ministro en primer lugar ha insistido en que su prioridad y la primera medida que va a adoptar es la de la "reagrupación familiar con respecto a los menores".
Además, ha explicado que han reforzado el equipo de la Delegación de Gobierno y de la Policía Nacional además de los equipos de seguridad con un 40% mas de efectivos de la guardia civil y un 30% casi de la Policía Nacional y del ejército para poder responder ante esta situación, así mismo ha cifrado el número de migrantes que entraron en Ceuta en 80.000, y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que han sido filiados hasta ahora.
Por último ha indicado que el presidente de Ceuta le ha trasladado la necesidad de aumentar más los efectivos y la presencia y que el mismo se lo trasladará así al resto de ministerios.
Encuentran un nuevo cadáver en aguas españolas
La Guardia Civil ha recuperado el pasado domingo el cuerpo sin vida de un hombre migrante en aguas de Ceuta.
Ya son 83 el número de víctimas mortales tras la entrada masiva del pasado 30 de julio encontradas en territorio español.
El cadáver ha sido recuperado por agentes del Servicio Marítimo del instituto armado y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Los cuerpos son trasladados al antiguo hospital militar, lugar en el que ya se han llevado a cabo las autopsias a 82 personas.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Sobre el efecto llamada
En este sentido, Serrano niega que el proceso actúe como "efecto llamada" para los "cruces ilegales en la frontera". "Esto es técnica, legal y lógicamente falso", apunta.
De la misma manera, recalca que la regularización extraordinaria aprobada en España es "estrictamente retroactiva" y explica que se aplica "exclusivamente" a las personas que demostraron que ya vivían, trabajaban y estaban arraigadas en el país antes de finales de 2025. A juicio del coordinador de la ILP, el proceso de regularización "no otorga absolutamente ningún derecho a quienes cruzan ilegalmente la frontera hoy". Además, destaca que "envía una clara señal disuasoria".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El gobierno eleva a 80.000 los migrantes que intentaron entrar en Ceuta
Supone una cifra mucho más elevada que lo que dijeron en su momento, lo ha confirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo |El Coordinador de la ILP de regularización acusa a la UE de caer en la "trampa geopolítica" tras la crisis de Ceuta
El coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de extranjeros en España, Jorge Serrano Paradinas, ha acusado a 22 líderes de la Unión Europea (UE) de caer en una "trampa geopolítica" tras la carta remitida por estos a las instituciones comunitarias después de la crisis ocurrida en Ceuta.
"Me dirijo a ustedes porque su reciente carta a la Comisión Europea distorsiona gravemente la realidad de mi país, la naturaleza de nuestras leyes y las verdaderas causas de la crisis de seguridad que hemos presenciado recientemente en Ceuta. Han diagnosticado erróneamente el problema y, al hacerlo, han caído directamente en una peligrosa trampa geopolítica", también, recuerda que la norma no fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino por la movilización de más de 700.000 ciudadanos y más de 1.000 organizaciones sociales hasta ser aprobada en el Congreso por 310 votos a favor y 33 en contra.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Ángel Víctor Torres: "Quedan en Ceuta una estimación de 1.400 menores"
Muchos de ellos se encontraban en la mañana de hoy en la comisaría de Ceuta. "Las competencias son de las comunidades autónomas, pero desde el Gobierno de España hemos entendido que en esta contingencia migratoria es imposible que una comunidad autónoma pueda responder sola" ha indicado el ministro
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Distribución de los migrantes
Los grupos fueron distribuidos de forma diferenciada entre mujeres y niñas y hombres y menores, aunque el elevado número de personas hizo que en algunos momentos resultara complicado mantener la organización. El volumen de personas pendientes de filiación vuelve a poner presión sobre un procedimiento que resulta imprescindible para continuar con la tramitación de los expedientes.
La Administración ha incrementado en los últimos días el número de funcionarios dedicados a estas labores con el objetivo de reducir las esperas y dar salida al trabajo acumulado, pero la medida se encuentra con la dificultad de la falta de traductores. La necesidad de contar con intérpretes para poder comunicarse con migrantes de diferentes países hace que no siempre sea posible avanzar al ritmo que permitiría el número de funcionarios disponibles.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La falta de traductores en la Policía complica la filiación de migrantes en Ceuta
Ceuta ha vuelto a amanecer este lunes con cientos de migrantes esperando ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional para ser filiados, en una jornada en la que el refuerzo de funcionarios no ha evitado las demoras debido, entre otros factores, a la falta de traductores, según han informado fuentes policiales.
La cola comenzaba a formarse a primera hora y se fue extendiendo por las calles próximas a la Jefatura, hasta alcanzar la zona del antiguo Teatro Cervantes. La Policía Nacional ha tenido que organizar la concentración para facilitar el acceso a las dependencias y evitar que la acumulación de personas provocase mayores problemas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno ha invertido 79 millones desde 2019 en reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla
Interior considera "suficientes" los elementos de contención actuales, pero dice que los seguirá adaptando según sea necesario
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática: "Trasladaré las peticiones de más efectivos y más presencia del presidente Vivas, al resto de ministerios"
"Tenemos otras herramientas y mecanismos que son muy importantes como la modificación del artículo 35 que está en vigor, concretamente el articulo 5 que establece medidas para los menores que han llegado de contingencia migratoria, Ceuta está en continencia migratoria que se ha multiplicado por la llegada de menores y por tanto tenemos distintos mecanismos que hemos hablado con el presidente Vivas".
"La prioridad es el reagrupamiento familiar y junto a ello también la competencia del Estado que son las personas que son mayores de edad, buscar mecanismos, nos ha hecho peticiones, creo que comparecerá de manera inmediata (el presidente vivas), y yo voy a trasladar esas peticiones como presidente de la comisión interministerial al resto de los ministerios, esas peticiones de mayores efectivos, mayor presencia, aunque en cualquier caso lo podrá hacer el también"
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática: "Mi primera medida es el reagrupamiento familiar"
"Le traslade al presidente Vivas el reunirnos, en esta reunión de hoy hemos hablado de diferentes cuestiones, en cuanto a lo que es la competencia del ministerio de Política Territorial como saben tenemos el seguimiento social económico e integral de la ciudad de Ceuta y Melilla y por tanto si bien muchos de los aspectos han sido ya cumplidos vamos a actualizar los mismos acorde a las circunstancias más recientes y por tanto vamos trabajar los dos gobiernos en esa actualización."
"Lo que le he planteado al presidente Vivas es que lógicamente en lo que es competencia como el presidente de la comisión interministerial de inmigración , hay una situación que tiene que ver con la presencia de importantes menores que están siendo filiados en Ceuta, henos reforzado el equipo de la Delegación de Gobierno y de la Policía Nacional para esas filiaciones, se han reforzado los equipos de seguridad un 40% mas de efectivos de la guardia civil y un 30% casi de la Policía Nacional y del ejército para poder responder ante esta situación, y en este sentido le hemos trasladado al presidente Vivas y también nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar, creo que es mi primera de las medidas. Lo ha dicho también la ministra de infancia que ha estado aquí hasta ayer mismo, esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta, para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser prioritario con el gobierno de Marruecos, con los menores , con sus familias para que pueda darse ese reagrupamiento familiar .
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vox señala a Sánchez como traidor
En consecuencia, Buxadé ha acusado a Pedro Sánchez de ser un "traidor" para el Estado y ha sostenido que medidas como la reforma del Reglamento de Extranjería, que ha desembocado en la regularización extraordinaria de personas migrantes, han provocado un "brutal efecto llamada" y supone un "riesgo" para el sistema y el espacio Schengen.
En este contexto, el dirigente de Vox ha apelado a la mayoría de las Cortes Generales para activar el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución e investigar al presidente del Gobierno y a los miembros de su Ejecutivo por los "gravísimos hechos" relacionados con la crisis migratoria de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática comparece
"Agradecer al presidente Vivas por su hospitalidad, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos vivido circunstancias semejantes, yo en la anterior legislatura como presidente de Canarias, el también ya era presidente de la ciudad autónoma y también en la presente legislatura".
"Quiero empezar mis palabras dando un mensaje de ánimo a la sociedad de Ceuta, a los hombres y las mujeres que viven en este lugar, también mi pésame por la pérdida de vidas que ha supuesto esta situación, y una respuesta clara del Gobierno de España que ha estado aquí y que seguirá estando aquí, de hecho mañana estará el ministro Álvarez , posteriormente estará también la ministra de Defensa Margarita Robles y la secretaria de Estado de migración vendrá también y otros ministros que estarán en los próximos días.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Vox apoya que Italia imponga controles fronterizos pero dice que Sánchez busca un "conflicto" aplicando la misma medida
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha apoyado la decisión de Italia que impone controles en fronteras a viajeros procedentes de España por la entrada masiva de migrantes a Ceuta, si bien ha criticado la posición del Gobierno español, que ha reaccionado con una medida similar.
"La decisión de Sánchez es para protegerse a sí mismo y provocar un conflicto internacional", ha valorado en una entrevista aquí en Antena 3, en la que también ha defendido la decisión de la primera ministra italiana Giorgia Meloni porque, según ha dicho, "tiene por finalidad proteger la frontera italiana ante la entrada de inmigrantes ilegales".
Sin embargo, Buxadé ha sostenido que la medida adoptada por el Gobierno español, que respondió a Meloni restableciendo los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia, obedece más a intereses propios de Sánchez. "Siempre que ha podido ha intentado entrar en conflicto con otros líderes para ocultar su absoluta negligencia y, en este punto, su rendición frente a los intereses del gobierno de Marruecos", ha aseverado el eurodiputado de Vox.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Críticas a Pedro Sánchez
Las críticas al Gobierno de España por la crisis migratoria que sufre Ceuta no cesan. Diversos estamentos y figuras señalan la nula capacidad de reacción desde Moncloa para con la invasión de marroquíes ilegales sobre la ciudad autónoma.
Además el presidente del Gobierno al igual que hizo el fin de semana pasado ha vuelto a subir a sus redes sociales recomendaciones de lectura y música, mientras sigue habiendo un drama en Ceuta, lo que le ha vuelto a señalarle ante la opinión pública.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Mujeres acosadas en la ciudad
El spray pimienta se ha agotado en Ceuta ante la compra masiva tras presuntamente haber habido seis agresiones sexuales a niñas
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Ceuta no puede más
Los ceutíes se han echado a las calles de la ciudad autónoma para protestar ante la invasión que sufrieron el pasado 30 de julio y lo que consideran una nula respuesta del gobierno ante esto.
Los ciudadanos viven con miedo, con incertidumbre, "Mis hijas llevan spray y pimienta, no tienen miedo, tienen pavor" asegura un hombre ceutí indignado.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo | Alta tensión y cargas policiales en la puerta de la comisaría de Ceuta
Miles de menores migrantes no acompañados siguen esperando una respuesta por parte de las autoridades españolas para ser acogidos tras la entrada masiva de más de 70.000 personas a Ceuta el pasado 30 de julio.
Cientos de jóvenes se han dirigido este lunes al registro policial desbordando las calles para tratar de ser identificados. Ante esta situación, se ha producido también un gran despliegue de agentes de la Policía Nacional, incluyendo los antidisturbios, para mantener controlada la situación.
El pasado viernes, en la barriada del Príncipe, los equipos de atención registraban y acogían a unas 150 niñas. Además, aseguran que nunca habían visto algo parecido, ni siquiera en la crisis migratoria que tuvo lugar en 2021.
Desde hace días, una aglomeración de menores espera frente a la comisaría, detrás de una valla para someterse al procedimiento de registro que se realiza en grupos de 25 personas. La tensión aumenta con el paso de las horas. "Se están asfixiando", alertaba una agente de policía.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Algunas comunidades han decidido aceptar la acogida de los menores inmigrantes, otras muchas se han negado o se han opuesto rotundamente
Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña aceptan el cuidado de los menores no acompañados, pero Castilla-La Mancha, Madrid, Canarias, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Galicia se oponen a esta medida al encontrarse sus centros de acogida completamente colapsados.
Por su parte, los Ejecutivos de La Rioja, Cantabria, Baleares, País Vasco y Andalucía se han mostrado dispuestos a atender a estas personas, pero con varias críticas al Ejecutivo central.
Desde Moncloa, piden de igual forma solidaridad a las distintas comunidades y advierte a los distintos gobiernos que la ley debe cumplirse, de acuerdo a la ley de Extranjería, que exige el cuidado de los menores en sus condiciones.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | " Un país que no es capaz de asegurar la integridad territorial del estado, es un país que se convierte en un país peligroso"
"Sobre todo cuando estamos en la frontera sur de Europa y el grado de inmigración ilegal es muy elevada, si a eso le unes la laxísima política migratoria que ha empleado este gobierno con sus regularizaciones y demás el efecto llamada es claro, si a eso se suma que Marruecos está en una política expansionista animada por la pasividad y la incompetencia del Gobierno español el tema es complicado, y si a eso suma que Marruecos se ha convertido en el principal socio de Estados Unidos en el Magreb, estamos en una posición de debilidad que pone en riesgo y jaque lo que son factores básicos, como son la integridad territorial del estado" ha indicado el economista Bernardo de Quirós
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Aguirre: "Italia no ha cerrado la frontera"
"Lo que ha puesto son unos controles aleatorios, es un disparate lo que está haciendo este gobierno, tienen que enterarse los medios de comunicación, es un horror lo que nos ha pasado sin ninguna reacción política del gobierno, más que que diga el ministro responsable que es una situación normalizada, no, no lo es"
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Esperanza Aguirre carga contra el gobierno
La expresidenta de la comunidad de Madrid ha cargado contra Sánchez y el ministro del Interior.
"Este ministro del interior ha dicho que la situación es normal, que se había normalizado y hemos visto al presidente de Ceuta que hay entre 8.000 y 11.000 personas que han entrado irregularmente, esto no puedo ser, comprendo lo que ha hecho Italia, es claramente una invasión"
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Cargas contra el registro de menores migrantes
Cientos de menores siguen haciendo cola para ser identificados en el Registro Policial. Hay mucha tensión entre los menores y la Policía, acaban de producirse aplastamientos, empujones, zarandeos y tensión. Los antidisturbios de la Policía Nacional han tenido que cargar contra ellos y llegan refuerzos ante la violencia de los jóvenes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | "Mi marido ya llamó a la Policía porque se veía por las azoteas un edificio a un hombre que no debía estar ahí"
"Como estamos en la situación que estamos mi marido ante eso llamó a la policía, lo que no esperábamos era que se colara en mi casa, todo fue cuestión de segundos"
El ya detenido, se trata de un hombre marroquí que había intentado varias veces entrar en España y sobre el que pensaban varios cargos por agresión sexual y violación, tras ser arrestado ya ha sido enviado de vuelta a Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | "Lo de normalidad no existe, en realidad es una invasión, nos sentimos invadidos"
Así cuenta Beatriz, la mujer que se encontró a un migrante marroquí en su cama, como se encuentra la ciudad de Ceuta, casi dos semanas después de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.
"Yo estaba de espaldas, me vuelvo, con lo cual entro en estado de pánico, grito y gracias a Dios estaba mi hijo y mi marido que vienen y el individuo por el balcón que es por donde entro, volvió a salir" indica la ceutí sobre el susto.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Beatriz, la mujer que fue víctima de que un joven migrante se colase en su casa, continúa asustada días después
El migrante se coló en su domicilio a través de la ventana de un quinto piso y se metió en la cama de Beatriz semidesnudo, mientras esta dormía: "Fue como si estuviera soñando una pesadilla" detalla.
La mujer ceutí cuenta como su marido llamó al percatarse de que había una persona en la azotea, sin embargo ella no le dio importancia hasta que se despertó, intentó seguir durmiendo, hasta que notó a alguien en su cama. "Me levanté y al volver había un individuo en mi cama en calzoncillos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Italia y Dinamarca se oponen a "la inmigración descontrolada" y piden centros de repatriaciones
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han publicado este lunes un comunicado en el que se han opuesto a "la inmigración descontrolada" y abogan por centros de repatriación en terceros países.
"Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa.", comienza así el comunicado compartido por Meloni.
Ambas afirman lo siguiente: "No aceptamos la inmigración descontrolada a Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cadáver y aumentan a 83 los cuerpos encontrados en Ceuta
La Guardia Civil ha recuperado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre migrante en aguas de Ceuta.
Ya son 83 el número de víctimas mortales tras la entrada masiva del pasado 30 de julio encontradas en territorio español.
El cadáver ha sido recuperado por agentes del Servicio Marítimo del instituto armado y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
Los cuerpos son trasladados al antiguo hospital militar, donde ya han realizado las autopsias a 82 personas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Defensa revoca los permisos de los militares desplegados en Ceuta
Tras la confirmación por parte de Inteligencia sobre el riesgo ante un nuevo cruce masivo de inmigrantes, el ministerio de Defensa ha decidido revocar los permisos de todos los militares desplegados para garantizar su máxima disponibilidad y así proteger adecuadamente la frontera entre la ciudad autónoma y Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Unas 15.000 personas acuden a la concentración para pedir ayuda a la UE y a España
Más de 15.000 ceutíes han asistido este domingo a una concentración convocada por las Cuatro Culturas, las principales confesiones religiosas de la ciudad, según cifras aportadas por los organizadores.
Al lugar han acudido ciudadanos que profesan diversas religiones. Sus representantes han pedido "respuestas" a las autoridades españolas y europeas y una "atención con urgencia" ante la crisis migratoria.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Entre 1.300 y 1.400 menores migrantes no acompañados siguen a la espera de una solución
La situación en Ceuta está lejos de volver a la normalidad tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. Entre 1.300 y 4.000 menores no acompañados siguen esperando una respuesta del Gobierno para ser atendidos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Ángel Víctor Torres se reúne con el presidente ceutí
El ministro de Política Territoria, Ángel Víctor Torres, llega este lunes a Ceuta para abordar la situación. A las 11:30 horas se reunirá con el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea.
Posteriormente, sobre las 13:00 horas, el ministro atenderá a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | El traslado de menores
El traslado de menores migrantes desde Ceuta hacia distintas comunidades de la península podría comenzar en las próximas semanas. La medida pretende aliviar la situación de la ciudad, que actualmente tiene cerca de 1.300 menores bajo su protección, a pesar de contar con capacidad únicamente para 29.
Esto supone que la ciudad autónoma acoge alrededor de cuarenta veces más de los que puede asumir. Sin embargo, el traslado se enfrenta al rechazo de tres comunidades autónomas: Extremadura, Castilla y León y Aragón, que se han negado a acoger a estos menores.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Senegales limpian la playa
La playa del Trampolín se ha convertido en en un asentamiento improvisado para miles de migrantes que permanecen en Ceuta. Muchos de ellos viven en tiendas mientras esperan poder resolver su situación y conocer si sus solicitudes de asilo son aceptadas.
Ante esta situación, Un grupo de ciudadanos senegaleses se ha encargado de mantener limpia la zona en la que viven. Además, se han instalado diez baños y treinta duchas en la explanada para mejorar las condiciones de higiene y facilitar el día a día de las personas que permanecen allí.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Investigan seis presuntas agresiones sexuales
Las autoridades de Ceuta investigan seis presuntas agresiones sexuales a niñas después de la llegada masiva de migrantes a la ciudad. Los casos están siendo investigados con el objetivo de conocer lo que ocurrió y localizar a los posibles responsables.
A esta situación se suma la denuncia presentada por una mujer, que asegura que un joven migrante entró en su habitación a través de una ventana situada en un quinto piso y llegó incluso hasta su cama. Según con la información difundida por la mujer, el joven contaba con antecedentes por agresiones sexuales y fue expulsado de España por orden judicial.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | registro de menores migrantes
Los trabajos para registrar a los menores migrantes continúan y los equipos encargados de ello trabajan para identificar a los menores y conocer sus necesidades.
Las autoridades consideran fundamental saber quiénes son y cuál es su situación para poder ofrecerles una atención adecuada. El proceso también busca garantizar la protección de los niños y niñas y evitar posibles situaciones de abuso.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Manifestación
Miles de cutíes exigen a las administraciones que adopten medidas ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. Los manifestantes aseguran sentirse abandonados y reclaman una mayor implicación de las instituciones para hacer frente a la situación.
Los ciudadanos piden que el Gobierno y el resto de administraciones colaboren para encontrar soluciones y evitar que la ciudad tenga que afrontar por sí sola las consecuencias de la crisis.
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