Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno eleva a 80.000 los migrantes que entraron a Ceuta y señala el reagrupamiento familiar como prioridad para los menores

Ante las advertencias de los servicios de Inteligencia españoles sobre el riesgo ante un nuevo cruce irregular de inmigrantes de Marruecos a Ceuta, el ministerio de Defensa ha decidido denegar los permisos de todos los militares desplegados para garantizar su máxima disponibilidad y así proteger adecuadamente la frontera entre la ciudad autónoma y el país vecino.

Durante el pasado fin de semana, miles de personas se han concentrado en Ceuta para exigir medidas urgentes que pongan fin al colapso humanitario que existe en la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio. Los manifestantes, bajo el lema 'Basta Ya. Ceuta no se rinde', reclamaron mayor implicación del Gobierno central y de otras administraciones, denunciando que se sienten abandonados.

La movilización se produce después de la avalancha del 30 de julio, cuando más de 72.000 personas cruzaron la frontera de forma irregular y al menos 141 fallecieron en el intento, según la ONG Caminando Fronteras. Aunque la mayoría ya ha regresado a Marruecos, miles siguen malviviendo en las calles, en tiendas improvisadas o en zonas como la playa del Trampolín, mientras el CETI está desbordado.

Registro de menores

Durante estos días, equipos sociales y policiales trabajan casi sin descanso para registrar a los menores, clave para saber quiénes son y qué necesitan. Se han tomado precauciones para evitar abusos: se investigan seis presuntas agresiones sexuales a niñas.

El traslado de menores a la península podría comenzar en las próximas semanas, pero tres comunidades autónomas Extremadura, Castilla y León y Aragón, todas ellas con gobiernos de PP y Vox, se niegan, por ahora, a acogerlos.

El ministro de Política Territorial cifra en 80.000 los migrantes que intentaron entrar en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha visitado la ciudad de Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma Juan Jesús Vivas.

Tal y como ha indicado Torres, la sintonía entre ambos ha sido buena y han abordado diferentes cuestiones de la crisis migratoria. El ministro en primer lugar ha insistido en que su prioridad y la primera medida que va a adoptar es la de la "reagrupación familiar con respecto a los menores".

Además, ha explicado que han reforzado el equipo de la Delegación de Gobierno y de la Policía Nacional además de los equipos de seguridad con un 40% mas de efectivos de la guardia civil y un 30% casi de la Policía Nacional y del ejército para poder responder ante esta situación, así mismo ha cifrado el número de migrantes que entraron en Ceuta en 80.000, y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que han sido filiados hasta ahora.

Por último ha indicado que el presidente de Ceuta le ha trasladado la necesidad de aumentar más los efectivos y la presencia y que el mismo se lo trasladará así al resto de ministerios.

Encuentran un nuevo cadáver en aguas españolas

La Guardia Civil ha recuperado el pasado domingo el cuerpo sin vida de un hombre migrante en aguas de Ceuta.

Ya son 83 el número de víctimas mortales tras la entrada masiva del pasado 30 de julio encontradas en territorio español.

El cadáver ha sido recuperado por agentes del Servicio Marítimo del instituto armado y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Los cuerpos son trasladados al antiguo hospital militar, lugar en el que ya se han llevado a cabo las autopsias a 82 personas.

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