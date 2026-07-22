Ketty Garat, sobre el último escrito de Aldama: "Señala a personas muy directas del entorno de Bolaños, Cerdán y el PSOE"

Víctor de Aldama ha reforzado en sede judicial las acusaciones que ya había realizado públicamente contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En el escrito de contestación a la demanda por vulneración del derecho al honor presentada por el ministro, el empresario sostiene que personas vinculadas al entorno de Bolaños, del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del propio partido se pusieron en contacto con su jefe de comunicación, Ramón Bermejo, con el objetivo de entablar conversaciones.

La periodista de ABC Ketty Garat, que ha tenido acceso al documento, explica que "es el escrito de contestación a la demanda interpuesta por Félix Bolaños contra Víctor de Aldama por vulneración del derecho al honor cuando acusó al ministro de comprar su silencio". Según añade, el documento "señala a las personas que habían realizado estas llamadas precisamente con Ramón Bermejo, el jefe de prensa de Aldama".

El PSOE admite algunos contactos

De acuerdo con Garat, el PSOE reconoce que existieron algunos contactos a través de secretarias. "El PSOE reconoce que sí se hicieron llamadas con las secretarias", afirma la periodista, aunque precisa que "no se concretan los nombres". En el escrito, según detalla, se habla de "12 llamadas por parte del Congreso y 7 por parte del PSOE; con Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, es decir, llamadas de Moncloa", si bien señala que "no se presentan los documentos o registros de las llamadas por parte de la compañía telefónica".

Garat también apunta que la respuesta de Bolaños se basa en que uno de los interlocutores "era exjefe de gabinete de Bolaños", aunque matiza que "eso no excluye una conversación entre Ramón Bermejo y Rafa Uñate, que se conocen de tiempo atrás". La periodista concluye que "la noticia es que Aldama señala a personas muy directas al entorno de Bolaños, Cerdán y el Partido Socialista, y asegura que esas comunicaciones se han producido".

No obstante, advierte de que el procedimiento "puede quedar en un careo judicial y en una contraposición de versiones", ya que el ministro y el Gobierno niegan que existiera cualquier intento de comprar el silencio del empresario.

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