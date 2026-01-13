Ana Requena, periodista que destapa a Julio Iglesias y sus supuestas agresiones: "Sabemos a lo que nos enfrentamos"

“Han sido tres años de investigación que empiezan con una pista que nos llega a elDiario.es del entorno de las mujeres. A partir de ahí empezamos a indagar, investigar, buscar todas las pruebas posibles. Es central el testimonio de estas mujeres, hemos hecho distintas entrevistas. Además, hemos hablado con quince personas que desde los años 90 han trabajado en las casas de Julio Iglesias en Punta Cana y en Bahamas y que nos han confirmado extremos importantes de esta investigación. De cómo funcionaba el control dentro, corroboran que vieron a una de estas protagonistas muy afectada en la casa. También tenemos el testimonio de dos psicólogos que nos cuentan que efectivamente estas mujeres después de pasar por las casas pasaron por las consultas y les relatan lo que habían vivido”, cuenta la periodista Ana Requena sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias.

¿Van las víctimas a denunciar ante un juez a Julio Iglesias?

Ana Requena es tajante: “Las víctimas están siendo asesoradas y no sabemos que puede suceder próximamente. Han sido derivadas a una organización internacional que está asesorándolas y ayudándolas”. La periodista señala las dificultades de enfrentarse a un personaje tan influyente como Julio Iglesias: “Esta investigación habla de una persona muy poderosa y de unas mujeres en una situación de vulnerabilidad. Para sostener una denuncia hace falta recursos, dinero, tiempo y apoyo, especialmente cuando te enfrentas a alguien tan influyente como Julio Iglesias”.

El papel de Miranda Rinjsburger, exmujer de Julio Iglesias

Ante la pregunta de Pilar Vidal sobre el papel de Miranda en esto y sobre si tenia conocimiento de estas supuestas agresiones, vejaciones y maltratos, la periodista es clara: “Lo que nos cuentan es que Miranda está sobre todo en la casa de Miami, aquí en estas casas son las dos jefas de las mansiones las que se encargan de el día a día, de darles las instrucciones diarias a las mujeres, las mujeres las identifican como cómplices de él cuando se producen estos encuentros no consentidos. Cuando Miranda estaba en la casa la mujer no era llamada, solo cuando no estaba Miranda”.

De momento, por parte de Julio Iglesias, han recibido el silencio más absoluto

“Llevamos desde hace más de diez días intentando contactar con él, de diferentes maneras, por diferentes números de teléfono, a través de su abogado. Ha habido muchos intentos, hemos sido muy insistentes en intentar recabar su versión siendo muy específicos sobre lo que íbamos a publicar y dándole la oportunidad de defenderse, no hemos obtenido respuesta. Su abogado nos respondió y una vez que le dimos la información concreta no nos ha vuelto a responder”.

Ante la pregunta de si han recibido presiones para no publicar: “No, no hemos recibido presiones porque es una investigación muy armada. Sabemos que publicar algo así solo puede hacerse si está respaldado por una investigación exhaustiva. No hemos recibido presiones, pero tememos que pueda haber alguna repercusión y represalia”.

Estas son solo las primeras palabras de Ana Requena sobre esta exhaustiva investigación que destapa supuestos hechos muy graves sobre Julio Iglesias, dando comienzo a una pesadilla que no ha hecho nada más que empezar para el cantante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.