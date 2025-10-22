Tras El Hormiguero
Un homenaje a la jota: el folclore se reivindica esta noche en Juego de pelotas
El grupo de amigos zaragozanos que forma Joteros del Pilar se enfrenta a El bloque, una familia malagueña en la que los cinco viven y trabajan en el mismo edificio.
Juego de Pelotas nos ha regalado grandes momentos en las noches de los miércoles y hoy, después de El Hormiguero, viviremos el último programa de la temporada en el que Juanra Bonet recibirá en plató a los equipos Joteros del Pilar, de Zaragoza, y El bloque de Mijas, Málaga.
Los dos equipos vienen con muchas ganas de pasárselo en grande, pero, sobre todo, de superar a sus adversarios para llegar a la ansiada ronda final y optar a llegarse los 100.00 euros de premio, al igual que hicieron los de Typical Martínez.
Risas, llantos, estrategias y los mejores planchazos es lo que nos espera esta noche en el último programa de Juego de pelotas. ¡Te esperamos tras El Hormiguero! ¡No te lo pierdas!
