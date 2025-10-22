Denuncia
Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"
Gori busca una disculpa por parte del párroco de su iglesia, que se ha negado a que Noelia sea la madrina de un bautizo por tener síndrome de Down.
El párroco de una iglesia en Benecazón (Sevilla) se ha convertido en el blanco de todas las críticas. El motivo: habría negado a Noelia el derecho a ser la madrina en el bautizo del hijo de su primo por tener síndrome de Down.
Pese a cumplir todos los requisitos (ser mayor de edad, estar bautizada y haber hecho la comunión), el párroco la calificó como no apta para guiar a un niño en la fe cristiana. "Creemos que es una discriminación, le han pedido hacer una entrevista cuando no se suele hacer", Gori, el padre de Noelia.
La familia de Noelia está indignada y denuncia que el párroco ha discriminado a la joven por tener un 75% de discapacidad. Además, advierten que no es el único caso en dicha iglesia.
Noelia se ha visto obligada a hacer la confirmación en otro pueblo, pese a cumplir todos los requisitos. Por eso, todo el pueblo de Benecazón se ha unido para exigir una disculpa por parte del párroco.
