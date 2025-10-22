Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"

Gori busca una disculpa por parte del párroco de su iglesia, que se ha negado a que Noelia sea la madrina de un bautizo por tener síndrome de Down.

Denuncian que el párroco discrimina a su hija

Publicidad

El párroco de una iglesia en Benecazón (Sevilla) se ha convertido en el blanco de todas las críticas. El motivo: habría negado a Noelia el derecho a ser la madrina en el bautizo del hijo de su primo por tener síndrome de Down.

Pese a cumplir todos los requisitos (ser mayor de edad, estar bautizada y haber hecho la comunión), el párroco la calificó como no apta para guiar a un niño en la fe cristiana. "Creemos que es una discriminación, le han pedido hacer una entrevista cuando no se suele hacer", Gori, el padre de Noelia.

La familia de Noelia está indignada y denuncia que el párroco ha discriminado a la joven por tener un 75% de discapacidad. Además, advierten que no es el único caso en dicha iglesia.

Noelia se ha visto obligada a hacer la confirmación en otro pueblo, pese a cumplir todos los requisitos. Por eso, todo el pueblo de Benecazón se ha unido para exigir una disculpa por parte del párroco.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Denuncian que el párroco discrimina a su hija

Denuncian que el párroco discrimina a su hija por tener síndrome de Down: "Le han negado el derecho a ser madrina"

Hijo Mario Vargas Llosa

El hijo de Mario Vargas Llosa, cortante tras la publicación de las memorias de Isabel Preysler: ¿le negaron un último adiós?

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre las románticas cartas de Vargas Llosa a Isabel Preysler: "Quiere demostrar que la suya fue una historia de amor"

Diego López Garrido
Caso Leire Díez

Diego López Garrido, sobre Leire Díez: "Todo son elucubraciones"

Isabel Rábago
Kiko Rivera

Isabel Rábago, sobre el silencio de Irene Rosales respecto a Kiko Rivera: "Se le puede complicar la vida si dice cosas que molesten a Kiko"

El negocio de los presos
El negocio dentro de la prisión

Presos denuncian un negocio ilegal dentro de la cárcel: "Miguel Carcaño tenía su propio economato en su habitación"

Hablamos en exclusiva con un preso de Herrera de la Mancha que nos explica cuánto cuesta acceder a productos que son ilegales entre rejas.

¡Por qué poquito! Carla se queda a las puertas de ganar 4.000 euros
MEJORES MOMENTOS | 22 DE OCTUBRE

¡Por qué poquito! Carla se queda a las puertas de ganar 4.000 euros

La concursante del atril rojo ha vivido una montaña rusa de emociones en su paso por el programa. Aunque ha llegado panel final, este le puso las cosas difíciles.

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, desvelamos los secretos ocultos en las memorias de Isabel Preysler

Tres tiradas sin resultado: ¡La ruleta de la suerte parece estar maldita!

Tres tiradas sin resultado: ¡La ruleta de la suerte parece estar maldita!

El nuevo libro de Isabel Preysler.

Guerra abierta entre la familia de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler por sus cartas íntimas: "Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda"

Publicidad