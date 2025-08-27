Gema López, sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Desde hace dos meses su convivencia ha sido insoportable"

Este miércoles la revista Semana anunciaba la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales pero, ¿Cuál ha sido el motivo?. La presentadora de Más Espejo, Gema López, se ha puesto en contacto con su entorno más cercano y tiene información en exclusiva.

"Las guerras han sido continuas"

Pese a que hace unos meses Kiko felicitaba a la madre de sus hijos por su cumpleaños en redes sociales, y hace pocas semanas se fueran juntos de vacaciones a Menorca, la periodista ha confirmado que: "En los dos últimos meses la convivencia de ellos ha sido insoportable y las guerras han sido continuas".

Según Gema, pese a que Kiko Rivera había anunciado meses atrás su recuperación, la realidad es que "ha tenido muchos altibajos", y que Irene Rosales, desde que fallecieron sus padres "ve la vida de otra manera". En esta ocasión, habría sido Kiko el que abandonó el hogar familiar, y ahora mismo podría estar viviendo en casa de su representante Fran, aunque su intención es irse a vivir al barrio de Triana, en Sevilla, según ha confirmado Gema López.

"Irene se habría enterado de ciertos cobros que no cuadraban con la realidad"

Por si esto no fuera suficiente, otro motivo de la ruptura podría haber sido la "relación de cómplice" que tenía Fran, el representante de Kiko, con su cliente, hasta el punto de que Irene "se había enterado de ciertos bolos", y ciertos cobros que no cuadraban con la realidad, y de los que Kiko habría salido en defensa de Fran, según cuenta la presentadora de Más Espejo.

"Me alegro de que con 34 años se separe"

La noticia de la ruptura también ha sido comentada por el colaborador, Raúl García, quien ha reconocido que: "Irene lleva demasiado, me alegro de que con 34 años se separe. No se ha separado antes por sus hijos".

A lo que Isabel Rábago, quien también se encontraba en el plató de Más Espejo, ha contestado: "En cada crisis que ha habido en esta pareja están las broncas por los malos hábitos, a unas adicciones y a una falta de dinero. Una de las historias que más pudor me causó fue cuando Kiko le fue infiel cuando Irene acababa de perder a su madre, y estaba a punto de perder a su padre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.