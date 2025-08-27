Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CORAZÓN

Gema López, sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Desde hace dos meses su convivencia ha sido insoportable"

La presentadora de Más Espejo desvela en el programa la información que maneja en exclusiva: "Pese a que Kiko anunció su recuperación, ha tenido muchos altibajos".

Gema López

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Este miércoles la revista Semana anunciaba la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales pero, ¿Cuál ha sido el motivo?. La presentadora de Más Espejo, Gema López, se ha puesto en contacto con su entorno más cercano y tiene información en exclusiva.

"Las guerras han sido continuas"

Pese a que hace unos meses Kiko felicitaba a la madre de sus hijos por su cumpleaños en redes sociales, y hace pocas semanas se fueran juntos de vacaciones a Menorca, la periodista ha confirmado que: "En los dos últimos meses la convivencia de ellos ha sido insoportable y las guerras han sido continuas".

Según Gema, pese a que Kiko Rivera había anunciado meses atrás su recuperación, la realidad es que "ha tenido muchos altibajos", y que Irene Rosales, desde que fallecieron sus padres "ve la vida de otra manera". En esta ocasión, habría sido Kiko el que abandonó el hogar familiar, y ahora mismo podría estar viviendo en casa de su representante Fran, aunque su intención es irse a vivir al barrio de Triana, en Sevilla, según ha confirmado Gema López.

"Irene se habría enterado de ciertos cobros que no cuadraban con la realidad"

Por si esto no fuera suficiente, otro motivo de la ruptura podría haber sido la "relación de cómplice" que tenía Fran, el representante de Kiko, con su cliente, hasta el punto de que Irene "se había enterado de ciertos bolos", y ciertos cobros que no cuadraban con la realidad, y de los que Kiko habría salido en defensa de Fran, según cuenta la presentadora de Más Espejo.

"Me alegro de que con 34 años se separe"

La noticia de la ruptura también ha sido comentada por el colaborador, Raúl García, quien ha reconocido que: "Irene lleva demasiado, me alegro de que con 34 años se separe. No se ha separado antes por sus hijos".

A lo que Isabel Rábago, quien también se encontraba en el plató de Más Espejo, ha contestado: "En cada crisis que ha habido en esta pareja están las broncas por los malos hábitos, a unas adicciones y a una falta de dinero. Una de las historias que más pudor me causó fue cuando Kiko le fue infiel cuando Irene acababa de perder a su madre, y estaba a punto de perder a su padre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Vecina del distrito de Latina
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Vecina del distrito de Latina

Vecinos del distrito de Latina denuncian las juergas que se montan alrededor de una tienda que cierra a las 3.00 am: "La policía viene y es una inactividad absoluta"

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Charo y Lola Reina para celebrar el centenario del nacimiento de su tía Juanita

El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”

El ataque de risa de Jorge Fernández ante los dilemas de Jairo: “Me encanta este tío”

¡Qué entusiasmo! Jairo sabe a la perfección cual es la letra oculta del supercomodín
MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO

¡Qué entusiasmo! Jairo sabe a la perfección cual es la letra oculta del supercomodín

El Hormiguero regresa a lo grande: con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez Reverte y Ester Expósito
Semana del 1 de septiembre

El Hormiguero regresa a lo grande: con Bertín Osborne, Sergio Ramos, Joaquín y Susana, Pérez-Reverte y Ester Expósito

El pésimo arranque de los concursantes de La ruleta en la prueba rápida
MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO

El pésimo arranque de los concursantes de La ruleta en la prueba rápida

El propio Jorge Fernández se mostraba impaciente al ver que los concursantes no eran capaces de acertar el panel y los segundos seguían corriendo.

Gema López
CORAZÓN

Gema López, sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Desde hace dos meses su convivencia ha sido insoportable"

La presentadora de Más Espejo desvela en el programa la información que maneja en exclusiva: "Pese a que Kiko anunció su recuperación, ha tenido muchos altibajos".

Manzanas a la crema

Un postre elegante con ingredientes básicos, de Arguiñano: manzanas a la crema

Jóvenes con grandes expedientes

¿Se valora lo suficiente el talento en España? Hablamos con los mejores expedientes, miembros de la Facultad Invisible

Noemi Navarro

La influencer Noemi Navarro denuncia que no respetaron la prioridad de su hijo con autismo para subir a un avión: "No estoy pidiendo un privilegio, es un derecho"

Publicidad