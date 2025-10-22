Antena 3 LogoAntena3
La herencia envenenada de Dominga: debe pagar a Hacienda por el dinero que su sobrino retiró del banco antes de morir

Tras fallecer un sobrino que apenas conocía, Dominga se convirtió en su única heredera, que recibiría una herencia de 200.000 euros. Sin embargo, lo que al principio fue una grata sorpresa, se convirtió en un regalo envenenado.

Dominga

Dominga jamás pensó que recibir una herencia inesperada se convertiría en su peor pesadilla. Tras fallecer un sobrino al que apenas conocía, pasó a ser su única heredera de un legado de 200.000 euros.

Lo primero que tuvo que hacer fue pagar 60.000 euros por el impuesto de sucesiones. Sin embargo, Hacienda quería más y le pedía justificar unas retiradas de la cuenta de su sobrino que realizó en efectivo de 108.000 euros.

Al no conocer el destino de ese dinero, los herederos deben pagar la parte proporcional a Hacienda como si formara parte de la herencia que ha llegado a sus manos. Por tanto, Hacienda considera que Dominga no ha recibido 200.000 euros, sino 308.000 euros, teniendo que pagar 45.000 euros al Estado.

"Yo no sé qué hizo con ello", asegura Dominga. Para su familia, esta ley es "una trampa" que solo busca perjudicar a los ciudadanos.

La herencia que en un principio parecía un alivio económico repentino se ha convertido en un dardo que le ha venido de vuelta. ¡Dale al play para escuchar su historia!

