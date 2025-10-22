Compañeros de piso del presunto asesino de Villaverde: "Jamás pensé que vivía con alguien que ha matado a una chica"

Villaverde está de luto por el crimen de Marta, una joven de 21 años que ha fallecido presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 30 años que tenía una orden de alejamiento. El crimen fue cometido delante del bebé de 15 meses de Marta, una escena que el presunto autor abandonó nada más terminar.

No era la primera vez que el presunto autor del crimen quebrantaba la orden de alejamiento por parte de Marta. Además, acumulaba varias denuncias por malos tratos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los compañeros de piso del presunto asesino, que, aunque aseguran que parecía una persona normal y amable, admiten que el día del crimen tenía una actitud diferente.

"Estaba...fuera de lo normal", aseguran, "esos días ya llegaba tardísimo, no quería hablar con nadie, vivía encerrado". Sin embargo, aseguran que nunca imaginaron que vivían con alguien con instinto asesino.

Las denuncias de Marta no lograron salvarle la vida. Ahora la pregunta es: ¿por qué el sistema no garantiza la protección de las mujeres que lo necesitan?