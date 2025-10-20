Encontronazo entre Pilar Rodríguez Losantos y Lorena Ruiz Huerta: "Pedro Sánchez tiene su domicilio particular pagado por su suegro que se dedicaba a prostituir a mujeres"

Espejo Público se hacía eco de las últimas informaciones del diario El Mundo que establecen que Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE' y Pérez Dolset ofrecieron vender información al Sabadell contra BBVA para que la usara en su defensa de la OPA.

Destaca Joaquín Manso, director de El Mundo, que cada una de las personas que han ido recibiendo a Leire Díez lo han hecho porque la consideraban emisaria del poder. "Era una persona suficientemente empoderada para que se la considerase una autoridad", señala. Determina el periodista que este es uno de los juicios mas importantes que afectan al PSOE. "Nixon no cayó por un caso de corrupción, cayó por un caso de encubrimiento respecto a investigaciones que había en marcha y a eso es a lo que se dedicaba Leire Díez", afirmaba.

"Leire Díez fue militante del PSOE y eso el partido no lo ha podido controlar"

La abogada Lorena Ruiz Huerta definía a Leire Díez como una 'pequeña Nicolás', una tramposa que se dedicaba a negociar en nombre de una autoridad a la que no representa. Algo que pone en duda Joaquín Manso que duda de si realmente esta mujer representaba al PSOE. Añadía Ruiz Huerta que Leire fue militante del partido y el PSOE no ha podido controlar que se cuele este tipo de personas entre sus filas.

Lorena Ruiz Huerta se ha referido a Pilar Rodríguez Losantos diciéndole que le impresiona las informaciones que da "ante la dificultad que tiene la derecha para ganar las elecciones en las urnas cuando además las encuestas dan cada vez peores resultados a Feijóo". "Tú tienes mucho interés en que gane la derecha en este país, tu periódico tiene mucho interés en que gane la derecha. Usáis cualquier cualquier método para tratar de hundir al Gobierno incluso sacar una noticia a un señor que está muerto y no se puede defender", en referencia a las informaciones sobre los negocios del padre de Begoña Gómez.

"El presidente del Gobierno tiene su domicilio particular pagado por su suegro"

Rodríguez Losantos afirma que "el presidente del Gobierno ha hecho todo su patrimonio familiar prostituyendo a mujeres". "Tiene su domicilio particular pagado por su suegro que se dedicaba a prostituir a mujeres, es un hecho extremadamente relevante", señala. Añadía además que ella es la presidenta de un periódico que se tiene que dedicar a publicar información, no a ganar elecciones.

