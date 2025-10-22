Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”

María ha comenzado su plan para cubriese las espaldas. Si Andrés se despierta, tiene miedo de que cuente a todos que antes del accidente vio como ella se ponía de pie frente a él tirando por la borda su mentira de que no podría caminar.

Por eso, para evitar que eso pase, decide hablar con Luz. Le dijo que estaba empezando a recuperar la sensibilidad en las piernas y que si le podía hacer un examen médico para comprobarlo.

Y parece que no hay dudas. La doctora le dice que efectivamente está recuperando la movilidad en sus piernas.

La joven, entonces, decide contárselo a Damián en el hospital. “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”, le dice a Damián mientras él se queda en shock ante esta noticia ya que los médicos habían dicho que su caso no tenía solución.

Damián le responde que se alegra mucho y que ojalá que su hijo se despierta para que vea que ella ha vuelto a caminar. ¿Qué pasará?