Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 420

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”

La joven le comunica a su suegro que muy pronto podría volver a caminar.

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”

Publicidad

María ha comenzado su plan para cubriese las espaldas. Si Andrés se despierta, tiene miedo de que cuente a todos que antes del accidente vio como ella se ponía de pie frente a él tirando por la borda su mentira de que no podría caminar.

Por eso, para evitar que eso pase, decide hablar con Luz. Le dijo que estaba empezando a recuperar la sensibilidad en las piernas y que si le podía hacer un examen médico para comprobarlo.

Y parece que no hay dudas. La doctora le dice que efectivamente está recuperando la movilidad en sus piernas.

La joven, entonces, decide contárselo a Damián en el hospital. “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”, le dice a Damián mientras él se queda en shock ante esta noticia ya que los médicos habían dicho que su caso no tenía solución.

Damián le responde que se alegra mucho y que ojalá que su hijo se despierta para que vea que ella ha vuelto a caminar. ¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña empieza a sospechar de María sobre su supuesta mejoría, ¿descubrirá su mentira?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá su mentira?

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

María descubre entre la ropa de Andrés la carta de Enriqueta, ¿lo utilizará para ir en contra de Gabriel?

María descubre entre la ropa de Andrés la carta de Enriqueta, ¿lo utilizará para ir en contra de Gabriel?

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”
Capítulo 420

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”

Damián, sin palabras, ante la confesión de María: “Parece que estoy recuperando la sensibilidad en las piernas”
Capítulo 420

Damián no va a permitir la entrada de un socio ajeno a la familia para salvar a la fábrica: “Por encima de mi cadáver”

Marta, angustiada por Andrés, se desahoga con Begoña: “Se merece vivir y ser feliz”
Capítulo 420

Marta, angustiada por Andrés, se desahoga con Begoña: “Se merece vivir y ser feliz”

La joven está muy preocupada por su hermano y tiene miedo de perderlo.

“¿Qué es Ferit para ti?”: Kaya enfrenta a Suna y descubre la verdad que temía
Las dudas no paran

“¿Qué es Ferit para ti?”: Kaya se enfrenta a Suna y descubre la verdad que temía

Los celos han estallado entre Suna y Kaya. Él ya no cree en sus excusas y la acusa de sentir algo por Ferit. Ella, acorralada, pierde el control y todo salta por los aires.

¿Cuánto se diferencia Octavio Oramas de un CEO? ¡Le ponemos a prueba!

¿Cuánto se diferencia Octavio Oramas de un CEO? ¡Le ponemos a prueba!

Bahar se enfrenta a sus recuerdos y deja atrás a Evren para empezar de nuevo

Bahar se enfrenta a sus recuerdos y deja atrás a Evren para empezar de nuevo

El sacrificio de Bahar tiene recompensa: se convierte en cirujana contra todo pronóstico

El sacrificio de Bahar tiene recompensa: se convierte en cirujana contra todo pronóstico

Publicidad