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Regularización inmigrantes

Un inmigrante regularizado da detalles sobre el encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa: "Deben darnos oportunidades para trabajar"

Se cumple el segundo día desde que entró en vigor la regularización de más de medio millón de inmigrantes. Durante la jornada del jueves, Sánchez se reunión con inmigrantes regularizados en procesos anteriores en la Moncloa.

Imagen de Paula Fraga y Vladimir

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Alba Gutiérrez
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Se cumple el segundo día desde que entró en vigor la regularización de inmigrantes. Al aprobarlo, alrededor de medio millón de personas podrán obtener el permiso de residencia y trabajo en nuestro país.

Esta medida no ha dejado de lado las críticas. Para el presidente del Gobierno, esto "es un acto de justicia y de normalización" y construye una "España rica, abierta y diversa". En contraposición, Alberto Núñez Feijóo ha detallado que la regularización de "más de medio millón de migrantes irregulares" es "inhumana, injusta, insegura e insostenible".

El PP no ha sido el único en responder al decreto de regularización de inmigrantes. Por su parte, el partido liderado por Santiago Abascal ha pegado alrededor de 2.000 carteles en varios barrios de Madrid con frases como "¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración tiene consecuencias" o "todos los partidos menos Vox quieren traer a cientos de miles de inmigrantes".

En mitad de la polémica, Pedro Sánchez se reunió en la Moncloa con inmigrantes que ya regularizadas en procesos anteriores. En dicho encuentro, Sánchez agradeció a las instituciones su "labor y compromiso" para hacer posible la actual regularización.

"Es un argumento clasista"

Precisamente, entre los invitados se encontraba Vladímir Paspuel, ecuatoriano y presidente de la Asociación Rumiñahui. Tal y como ha detallado Vladímir, "fue un encuentro bastante distendido y se habló de las bondades de la migración". Ha afirmado que hay "que recordar que los migrantes aportamos a la Seguridad Social pagando las pensiones de nuestros mayores, pagamos nuestros impuestos" y pregunta a los colaboradores: "¿cuántos de ustedes tienen una trabajadora en el servicio doméstico para que puedan venir aquí?".

Esta declaración ha hecho estallar a la abogada Paula Fraga que ha detallado que es un argumento "clasista". Por otro lado, Afra Blanco ha afirmado que pone "en evidencia una hipocresía profunda" ya que "muchas de las personas que atacan a los migrantes tienen en su casa a personas que cuidan a sus hijos". Para ella, "es puñetero racismo y clasismo".

Por otro lado, Vladímir asegura que ya hay "jóvenes inmigrantes cualificados y trabajando" y detalla que deben "darles oportunidades para trabajar".

Para Paula Fraga, el problema "no es regular o desregular, el verdadero problema es la masividad". Ha detallado que "hay veces que acogemos por encima de lo asumible y trae problemas de guetificación".

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