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REGULARIZACIÓN MIGRANTES

Arranca el proceso para solicitar la regularización con "sorpresas": "Espero que consideren que ser un inmigrante sin papeles ya es una situación de vulnerabilidad"

Hoy arranca la regularización de inmigrantes aprobada del Gobierno. Muchos de ellos están cada vez más cerca de alcanzar "el sueño español".

Imagen plató Espejo

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Javier Revuelta
Publicado:

Medio millón de inmigrantes ya pueden regularizar su situación en España. Uno de ellos es Julián Tobón. Él es un colombiano que lleva casi dos años en España. Al llegar empezó a trabajar en la construcción, ahora tiene su empresa. Sin embargo, no tiene papeles, pero espera entrar en la regularización aprobada por el Gobierno. Hoy ha estado en el plató de Espejo Público para hablar de su situación actual y de cómo ansía regularizarse.

"Ya casi estamos a las puertas de poder obtener los papeles", ha dicho ilusionado Julián, que va a enviar la documentación de manera telemática. No obstante, se ha llevado una sorpresa al observar uno de los documentos que pide el Gobierno, que es la "situación de vulnerabilidad". Una novedad con la que no contaba y sobre la que no se sabe cuáles son los requisitos o las cuestiones que se van a tener en cuenta para dictaminar qué migrantes están en esa situación y quienes no. La situación económica de Julián no es vulnerable, pero el colombiano espera que los trabajadores sociales consideren que simplemente el hecho de ser inmigrante sin papeles ya es una situación de vulnerabilidad.

La situación de vulnerabilidad, una de las sorpresas al observar lo que pide el Gobierno

Ramón Martos, abogado especializado en extranjería, también espera que los trabajadores entiendan las dificultades que tienen los inmigrantes para encontrar trabajo o vivienda por el simple hecho de ser extranjeros irregulares. "Esa circunstancia de irregularidad afecta a elementos personales, sociales, económicos, incluso habitacionales de las personas extranjeras, y en principio, servicios sociales ayudarán para que esa información sea favorable", ha explicado el abogado.

La situación de vulnerabilidad es uno de los requisitos para obtener la regularización. Los otros son un precontrato de trabajo, oferta de empleo o el compromiso de darle de alta en el RETA, y el otro es tener hijos en edad de escolarización. Estos requisitos han sido añadidos a última hora en el BOE. Martos ha explicado que ha sido una sorpresa incluso para los abogados porque ni los trabajadores sociales sabían que era el informe de vulnerabilidad.

Una gran parte de los inmigrantes que vienen de Sudamérica son colombianos, como Julia. Él explica que desde el otro lado del atlántico se ve a España con muy buenos ojos. Para Julián, nuestro país era el plan "A", "B", "C" y "D" y no le ha ido nada mal, ya que durante estos casi dos años ha prosperado tanto que ahora puede ahorrar alrededor de 2000 euros al mes. Ahora va a empezar a cotizar, al igual que muchos otros inmigrantes, algo que afectará al mercado laboral, ya que las empresas que pagaban a inmigrantes "en B" ahora van se van a ver afectadas.

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